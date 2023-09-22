UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось що станеться з організмом, якщо відмовитись від їзди на автомобілі

Як їзда на автомобілі шкодить здоров'ю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей щодня звикли їздити на автомобілі. Однак, інколи варто відмовитись від керма хоча б на день заради здоров’я. Тоді можна побачити, які зміни відбудуться з організмом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я МОЗ.

Чим корисна фізична активність

Багато хто веде малорухливий спосіб життя: офісна сидяча робота, дозвілля перед телевізором, з відеоіграми тощо. Однак, все це негативно позначається на здоров'ї.

Фахівці кажуть, що низька рухова активність провокує виникнення захворювань, які підвищують ризик інсульту, а саме: ожиріння, артеріальна гіпертензія, високий рівень холестерину та цукровий діабет 2 типу.

Тому замініть авто варто проїхатись громадському транспортові, велосипеді або прогулятись пішки.

Також дорослим 18-64 років рекомендовано щонайменше 150 хв аеробних вправ помірної інтенсивності впродовж тижня. Додайте такі активності у своє життя: 

  • швидка хода
  • їзда на велосипеді (переважно по рівнинній поверхні)
  • плавання
  • піші прогулянки
  • робота в будинку та на подвір’ї

Такі активності корисні для серцево-судинної системи. Завдяки доставленню більшого об’єму кисню з більшою швидкістю серце стає міцнішим, артерії - чистими, еластичними та незабитими та нормалізується артеріальний тиск у спокої. 

До того ж навіть нетривалі поодинокі вправи швидко надають користь здоров’ю:

  • покращують якість сну
  • знижують відчуття тривоги
  • знижують кров’яний тиск

Як автомобілі забруднюють повітря

Важливо пам'ятати, чим менше забрудненого повітря, тим краще для здоров’я

За словами експертів, забруднене повітря шкодить нашому здоров’ю на всіх етапах життя. А забруднення твердими частинками і діоксид азоту з вихлопних газів автомобілів, є особливо шкідливими:

  • у дитинстві забруднене повітря може спричинити астму та загальмувати ріст легенів
  • спричиняє низьку кількість сперматозоїдів у чоловіків, а під час вагітності шкодить розвитку плоду. Може також спричинити низьку вагу при народженні та викидні
  • у дорослому віці викиди підвищують ймовірність ранньої смерті від раку, інсульту та хронічних захворювань
  • негативний вплив на мозок та психічне здоров’я

Раніше ми повідомляли, яка проса звичка знижує ризик високого кров’яного тиску.

Також ми писали, які жири здатні покращити здоров'я, а які - згубити.

Читайте РБК-Україна в Google News
водіїАвтомобільний рух