Ось що станеться з організмом, якщо відмовитись від їзди на автомобілі

Чим корисна фізична активність

Багато хто веде малорухливий спосіб життя: офісна сидяча робота, дозвілля перед телевізором, з відеоіграми тощо. Однак, все це негативно позначається на здоров'ї.

Фахівці кажуть, що низька рухова активність провокує виникнення захворювань, які підвищують ризик інсульту, а саме: ожиріння, артеріальна гіпертензія, високий рівень холестерину та цукровий діабет 2 типу.

Тому замініть авто варто проїхатись громадському транспортові, велосипеді або прогулятись пішки.

Також дорослим 18-64 років рекомендовано щонайменше 150 хв аеробних вправ помірної інтенсивності впродовж тижня. Додайте такі активності у своє життя:

швидка хода

їзда на велосипеді (переважно по рівнинній поверхні)

плавання

піші прогулянки

робота в будинку та на подвір’ї

Такі активності корисні для серцево-судинної системи. Завдяки доставленню більшого об’єму кисню з більшою швидкістю серце стає міцнішим, артерії - чистими, еластичними та незабитими та нормалізується артеріальний тиск у спокої.

До того ж навіть нетривалі поодинокі вправи швидко надають користь здоров’ю:

покращують якість сну

знижують відчуття тривоги

знижують кров’яний тиск

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