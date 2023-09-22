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Вот что произойдет с организмом, если отказаться от езды на автомобиле

Как езда на автомобиле вредит здоровью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди каждый день привыкли ездить на автомобиле. Однако иногда стоит отказаться от руля хотя бы на день ради здоровья. Тогда можно увидеть какие изменения произойдут с организмом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья Минздрава.

Чем полезна физическая активность

Многие ведут малоподвижный образ жизни: офисная сидячая работа, досуг перед телевизором, с видеоиграми и т.д. Однако все это негативно сказывается на здоровье.

Специалисты говорят, что низкая двигательная активность провоцирует возникновение заболеваний, повышающих риск инсульта: ожирение, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина и сахарный диабет 2 типа.

Поэтому замените авто следует проехаться общественному транспорту, велосипеду или прогуляться пешком.

Также взрослым 18-64 лет рекомендовано не менее 150 мин аэробных упражнений умеренной интенсивности в течение недели. Добавьте такие активности в свою жизнь:

  • быстрая походка
  • езда на велосипеде (преимущественно по равнинной поверхности)
  • плавание
  • пешие прогулки
  • работа в доме и во дворе

Такие активности полезны для сердечно-сосудистой системы. Благодаря доставке большего объема кислорода с большей скоростью сердце становится крепче, артерии - чистыми, эластичными и незабитыми и нормализуется артериальное давление в покое.

К тому же даже непродолжительные единичные упражнения быстро приносят пользу здоровью:

  • улучшают качество сна
  • снижают чувство тревоги
  • снижают кровяное давление

Как автомобили загрязняют воздух

Важно помнить, чем меньше загрязненного воздуха, тем лучше для здоровья

По словам экспертов, загрязненный воздух вредит нашему здоровью на всех этапах жизни. А загрязнение твердыми частицами и диоксид азота из выхлопных газов автомобилей, особенно вредны:

  • в детстве загрязненный воздух может вызвать астму и затормозить рост легких
  • вызывает низкое количество сперматозоидов у мужчин, а во время беременности вредит развитию плода. Может также вызвать низкий вес при рождении и выкидыше
  • во взрослом возрасте выбросы повышают вероятность ранней смерти от рака, инсульта и хронических заболеваний
  • негативное влияние на мозг и психическое здоровье

Ранее мы сообщали, какая проса привычка снижает риск высокого кровяного давления.

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