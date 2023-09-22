Вот что произойдет с организмом, если отказаться от езды на автомобиле

Чем полезна физическая активность

Многие ведут малоподвижный образ жизни: офисная сидячая работа, досуг перед телевизором, с видеоиграми и т.д. Однако все это негативно сказывается на здоровье.

Специалисты говорят, что низкая двигательная активность провоцирует возникновение заболеваний, повышающих риск инсульта: ожирение, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина и сахарный диабет 2 типа.

Поэтому замените авто следует проехаться общественному транспорту, велосипеду или прогуляться пешком.

Также взрослым 18-64 лет рекомендовано не менее 150 мин аэробных упражнений умеренной интенсивности в течение недели. Добавьте такие активности в свою жизнь:

быстрая походка

езда на велосипеде (преимущественно по равнинной поверхности)

плавание

пешие прогулки

работа в доме и во дворе

Такие активности полезны для сердечно-сосудистой системы. Благодаря доставке большего объема кислорода с большей скоростью сердце становится крепче, артерии - чистыми, эластичными и незабитыми и нормализуется артериальное давление в покое.

К тому же даже непродолжительные единичные упражнения быстро приносят пользу здоровью:

улучшают качество сна

снижают чувство тревоги

снижают кровяное давление

Как автомобили загрязняют воздух

Важно помнить, чем меньше загрязненного воздуха, тем лучше для здоровья

По словам экспертов, загрязненный воздух вредит нашему здоровью на всех этапах жизни. А загрязнение твердыми частицами и диоксид азота из выхлопных газов автомобилей, особенно вредны: