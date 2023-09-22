Ось що станеться з організмом, якщо відмовитись від їзди на автомобілі
Багато людей щодня звикли їздити на автомобілі. Однак, інколи варто відмовитись від керма хоча б на день заради здоров’я. Тоді можна побачити, які зміни відбудуться з організмом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я МОЗ.
Чим корисна фізична активність
Багато хто веде малорухливий спосіб життя: офісна сидяча робота, дозвілля перед телевізором, з відеоіграми тощо. Однак, все це негативно позначається на здоров'ї.
Фахівці кажуть, що низька рухова активність провокує виникнення захворювань, які підвищують ризик інсульту, а саме: ожиріння, артеріальна гіпертензія, високий рівень холестерину та цукровий діабет 2 типу.
Тому замініть авто варто проїхатись громадському транспортові, велосипеді або прогулятись пішки.
Також дорослим 18-64 років рекомендовано щонайменше 150 хв аеробних вправ помірної інтенсивності впродовж тижня. Додайте такі активності у своє життя:
- швидка хода
- їзда на велосипеді (переважно по рівнинній поверхні)
- плавання
- піші прогулянки
- робота в будинку та на подвір’ї
Такі активності корисні для серцево-судинної системи. Завдяки доставленню більшого об’єму кисню з більшою швидкістю серце стає міцнішим, артерії - чистими, еластичними та незабитими та нормалізується артеріальний тиск у спокої.
До того ж навіть нетривалі поодинокі вправи швидко надають користь здоров’ю:
- покращують якість сну
- знижують відчуття тривоги
- знижують кров’яний тиск
Як автомобілі забруднюють повітря
Важливо пам'ятати, чим менше забрудненого повітря, тим краще для здоров’я
За словами експертів, забруднене повітря шкодить нашому здоров’ю на всіх етапах життя. А забруднення твердими частинками і діоксид азоту з вихлопних газів автомобілів, є особливо шкідливими:
- у дитинстві забруднене повітря може спричинити астму та загальмувати ріст легенів
- спричиняє низьку кількість сперматозоїдів у чоловіків, а під час вагітності шкодить розвитку плоду. Може також спричинити низьку вагу при народженні та викидні
- у дорослому віці викиди підвищують ймовірність ранньої смерті від раку, інсульту та хронічних захворювань
- негативний вплив на мозок та психічне здоров’я
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