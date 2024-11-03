UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Що станеться з організмом, якщо щодня пити теплу воду: список переваг

Чим корисне пиття теплої води (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вода не тільки вгамовує спрагу, а й приносить величезну користь для здоров'я. Якщо кожного дня пити гарячу або теплу воду, то відбудуться певні корисні зміни в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Запобігає закрепам та зволожує

Коли вода проходить через травлення, вона розм’якшує стілець, що, у свою чергу, допомагає вам уникнути закрепів.

Нутриціологи Теммі Лакатос-Шеймс і Ліссі Лакатос розповіли, що т

До того ж вживання теплої води рано-вранці надає заспокійливу дію на організм і полегшує напружені м'язи

Якими є побічні ефекти 

Надмірне вживання теплої води може спричинити дисбаланс концентрації води в організмі. Також це може порушити цикл сну.

Також це може мати несприятливий вплив на нирки та навіть спричинити внутрішні опіки, якщо пити гарячу воду. Краще пити теплу воду, аніж гарячу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'яНапої