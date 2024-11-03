Що станеться з організмом, якщо щодня пити теплу воду: список переваг

Вода не тільки вгамовує спрагу, а й приносить величезну користь для здоров'я. Якщо кожного дня пити гарячу або теплу воду, то відбудуться певні корисні зміни в організмі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Нутриціологи Теммі Лакатос-Шеймс і Ліссі Лакатос розповіли, що т
До того ж вживання теплої води рано-вранці надає заспокійливу дію на організм і полегшує напружені м'язи
Надмірне вживання теплої води може спричинити дисбаланс концентрації води в організмі. Також це може порушити цикл сну.
Також це може мати несприятливий вплив на нирки та навіть спричинити внутрішні опіки, якщо пити гарячу воду. Краще пити теплу воду, аніж гарячу.
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