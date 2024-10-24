Кава перешкоджає засвоєння популярного вітаміну: вся правда від кардіолога

Кава - це популярний напій, який люди п'ють кожного ранку. Однак, вона може перешкоджати засвоєнню деяких вітамінів, у тому числі вітаміну D.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Кава та вітамін D

За словами лікаря, кава дає організму енергію, трохи піднімає тиск, має протизапальний та антиоксидантний ефект, стимулює перистальтику товстого кишківника, покращує памʼять, на 40% знижується ризик розвитку хвороби Паркінсона та розвиток діабету 2-го типу на 11%.

Однак, після такого напою відбувається підвищення адреналіну та кортизолу та відбувається сильний сечогінний ефект.

Дослідження показали, що надмірне споживання кофеїну може заважати засвоєнню вітаміну D. Це пов’язано з тим, що кофеїн може сприяти зниженню рівня кальцію в організмі, що є важливим елементом для активації вітаміну D.

"Якщо ви п’єте кілька чашок кави на день, важливо забезпечити, щоб раціон був багатим на продукти, що містять вітамін D, такі як риба, яєчні жовтки та молочні продукти, або розглянути можливість приймання добавок", - додала кардіолог.

Тому не варто запивати кавою вітамін D в таблетках.

Кому не можна пити каву

Обережними з вживанням напою потрібно бути людям, у яких вже є такі порушення як серцева аритмія, напади нудоти, захворювання шлунково-кишкового тракту, синдром подразненого кишківника, неврози, безсоння, тривожність.

Важливо знати, що кофеїн міститься не тільки в чашці ароматного напою, але і в багатьох виробах. Наприклад, в кондитерці, газованій воді та навіть в морозиві. Отже, уважно читайте етикетки, щоб не перевищити безпечну щоденну дозу.

Ефект від кави починає діяти через 15-20 хвилин і зберігається приблизно дві години. Сам кофеїн виводиться з організму у п`ять разів довше, і на цьому потрібно акцентувати тим, хто страждає від безсоння.