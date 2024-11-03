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Что произойдет с организмом, если ежедневно пить теплую воду: список преимуществ

Чем полезно питье тейпой воды (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вода не только утоляет жажду, но и приносит огромную пользу для здоровья. Если каждый день пить горячую или теплую воду, то произойдут определенные полезные изменения в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Предотвращает запоры и увлажняет

Когда вода проходит через пищеварение, она размягчает стул, что, в свою очередь, помогает вам избежать запоров.

Нутрициологи Темми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос рассказали, что

К тому же употребление теплой воды рано утром оказывает успокаивающее действие на организм и облегчает напряженные мышцы.

Какие есть побочные эффекты 

Чрезмерное употребление теплой воды может вызвать дисбаланс концентрации воды в организме. Также это может нарушить цикл сна.

Также это может оказать неблагоприятное влияние на почки и даже вызвать внутренние ожоги, если пить горячую воду. Лучше пить теплую воду, чем горячую.

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