Что произойдет с организмом, если ежедневно пить теплую воду: список преимуществ

Вода не только утоляет жажду, но и приносит огромную пользу для здоровья. Если каждый день пить горячую или теплую воду, то произойдут определенные полезные изменения в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Нутрициологи Темми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос рассказали, что
К тому же употребление теплой воды рано утром оказывает успокаивающее действие на организм и облегчает напряженные мышцы.
Чрезмерное употребление теплой воды может вызвать дисбаланс концентрации воды в организме. Также это может нарушить цикл сна.
Также это может оказать неблагоприятное влияние на почки и даже вызвать внутренние ожоги, если пить горячую воду. Лучше пить теплую воду, чем горячую.
Ранее мы сообщали, какие напитки категорически нельзя пить перед едой.
Также мы писали, что кофе препятствует усвоению популярного витамина.