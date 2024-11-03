Что произойдет с организмом, если ежедневно пить теплую воду: список преимуществ

Предотвращает запоры и увлажняет

Когда вода проходит через пищеварение, она размягчает стул, что, в свою очередь, помогает вам избежать запоров.

Нутрициологи Темми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос рассказали, что

К тому же употребление теплой воды рано утром оказывает успокаивающее действие на организм и облегчает напряженные мышцы.

Какие есть побочные эффекты

Чрезмерное употребление теплой воды может вызвать дисбаланс концентрации воды в организме. Также это может нарушить цикл сна.

Также это может оказать неблагоприятное влияние на почки и даже вызвать внутренние ожоги, если пить горячую воду. Лучше пить теплую воду, чем горячую.