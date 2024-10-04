Усі часто роблять цю помилку: які напої категорично не можна пити перед їжею

Перед прийомом їжі варто уникати деяких алкогольних напоїв, адже вони можуть суттєво погіршити смак страв. До того ж вживання алкоголю на голодний шлунок може впливати на загальний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Які напої уникати перед їжею

Останнім часом коктейль став популярним вибором напою, щоб розслабитись ввечері перед їжею.

Деякі алкогольні напої та лікери можуть негативно вплинути на смак.

Міцний алкоголь може зневоднити клітини. До того ж б ільш міцні алкогольні напої також можуть мати ефект оніміння.

Директор з виробництва напоїв Сем Фавата розповів, що цей тимчасовий ефект оніміння може зменшити здатність розрізняти складні смаки та аромати у вині, яке ви п’єте пізніше за вечерею.

До того ж міцні алкогольні напої можуть змінити сприйняття кислотності та солодкості вина, що призведе до менш збалансованого смаку.

Тому слід уникати міцних напоїв, якщо ви хочете насолоджуватися їжею.

Лікери з високим вмістом алкоголю можуть послабити апетит. Багато аперитивів також мають вищу кислотність, що робить дві важливі речі: пробуджує смакові рецептори та очищає смак.

Чому не можна пити алкоголь на голодний шлунок

Близько 80% алкоголю всмоктується дуже швидко. А шлунок відіграє важливу роль у визначенні того, як швидко алкоголь потрапляє в тонку кишку.

Тому, якщо шлунок наповнений їжею, то алкоголь надходить в кров повільніше і більш безпечно.

Люди, які їдять перед вживанням алкоголю, як правило, відчувають себе краще, тому що швидкість всмоктування алкоголю в кровотік сповільнюється - організм працює над тим, щоб адсорбувати його більш керованим способом.

До того ж вживання нездорової, жирної їжі може підвищити рухливість, що призводить до швидшого потрапляння алкоголю в кровотік.

Важливо пам'ятати, що безпечної кількості алкоголю не існує, бо визначити таку дозу, яку можна було б радити будь-які дорослій людині - просто неможливо.

Сприйнятливість, переносимість алкоголю, генетична схильність до розвитку залежностей - дуже різні для кожної окремої людини.