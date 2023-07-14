Ось що станеться з організмом, якщо щодня їсти яблука: ви будете здивовані

Покращиться робота шлунково-кишкового тракту

Американський дієтолог Мія Син розповіла, що яблука є хорошим джерелом клітковини, яка є важливою для нормалізації травлення. Також клітковина допомагає їжі рухатися через травну систему.

До того ж клітковина в яблуках допомагає травленню та активно запобігає закрепам.

"Яблука є джерелом особливого типу клітковини - пребіотика і яка діє як їжа для вибіркового живлення корисних бактерій у кишківнику. Як результат, збільшується як різноманітність, так і кількість корисних бактерій, які є двома маркерами здорового кишківника" - додала Син.

Зниження рівня "поганого" холестерину

Дієтолог каже, що розчинна клітковина в яблуках пов’язана зі зниженням рівня "поганого" холестерину. Якщо його в крові занадто багато, то це може збільшити ризик серцевих захворювань та інсульту.

У дослідження, яке опубліковане у National Library of Medicine, йдеться, що у дорослих із помірно високим рівнем холестерину, які споживали два яблука на день, спостерігалося помітне зниження рівня "поганого" холестерину.

Зменшиться вага тіла

Під час схуднення особливо корисно вживати багато яблук, адже вони допомагають швидше скинути зайву вагу. Син каже, що це пов’язано з тим, що клітковина в яблуках добре насичує ваш організм.

Вчені у дослідженні з'ясували, що жінки з надмірною вагою, які перекушували трьома яблуками (або грушами) на день, втратили більше ваги за 12 тижнів.

Можна уникнути раку

У дослідження, яке провели вчені, показано зв'язок між споживанням яблук і зниженням ризику деяких видів раку. Це пов’язано з високим вмістом антиоксидантів у яблуках.

Саме антиоксиданти захищають організм від згубної дії вільних радикалів, уникнути яких неможливо. Фрукт містять антиоксидант кверцетин, який особливо потужно зменшує запалення та підтримує імунну систему.

Зниження ризику діабету

Споживання яблук щодня пов’язане зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу. В науковому дослідженні було обстеженого 10 000 людей. Зокрема, ті, хто регулярно їв яблука, мали меншу ймовірність розвитку діабету 2 типу, ніж люди, які взагалі їх не їли.