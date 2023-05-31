Чим можна підживити яблуню у червні, щоб отримати великий урожай
Для того, щоб виростити яблука високої якості, варто внести добриво у червні. Зокрема, необхідно підживлювати садові культурні рослини в першій половині літа, щоб отримати великий врожай.
Які добрива необхідно внести - читайте на Styler нижче.
Плодові дерева ростуть на тому самому місці роками. Згодом будь-який ґрунт під ними виснажується. Навіть найродючіша земля не може постійно забезпечувати високі врожаї.
Тому без внесення добрив неможливо щороку збирати урожай великих, соковитих та гарних плодів. Особливо це важливо в період цвітіння та формування зав’язі.
Чим підживити
Наприкінці травня та на початку червня настає ідеальний час для того, щоб удобрити дорослу яблуню.
Підживлюють дерево деревною золою. Засіб розводять у воді - 1 склянку на 10 л. Отриманий розчин вносять під корінь.
Другий компонент підживлення - монокалій фосфат. На доросле дерево потрібно 40 г добрива. Цю кількість засобу розводять у 20 л води та теж вносять під корінь.
Коли яблуня добре розвивається в червні - не хворіє, активно нарощує листя, а потім цвіте, то достатньо однієї підживлення. Причому для молодих дерев добрива вносять традиційно в момент цвітіння. Для старих - коли опадає зав’язь, тобто пізніше на 2-3 тижні.
Часта помилка
Однією з найбільш частих помилок підгодівлі яблунь в червні можна вважати внесення занадто великої кількості азоту і добрив на його основі. В такому випадку дерево виростає великим та гарним, але врожай буде малий.
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