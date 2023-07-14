Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть яблоки: вы будете удивлены

Всеми любимые яблоки могут давать совершенно неожиданные последствия для здоровья. Следует знать, как именно эти фрукты влияют на организм и что происходит при их регулярном потреблении.
Об этом сообщает Parade.
Американский диетолог Мия Сын рассказала, что яблоки являются хорошим источником клетчатки, которая важна для нормализации пищеварения. Также клетчатка помогает пище двигаться через пищеварительную систему.
К тому же клетчатка в яблоках помогает пищеварению и активно предотвращает запоры.
"Яблоки являются источником особого типа клетчатки - пребиотика и действует как пища для выборочного питания полезных бактерий в кишечнике. Как результат, увеличивается как разнообразие, так и количество полезных бактерий, являющихся двумя маркерами здорового кишечника" - добавила Сын.
Диетолог говорит, что растворимая клетчатка в яблоках связана со снижением уровня "плохого" холестерина. Если его в крови слишком много, это может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.
В исследовании, опубликованном в National Library of Medicine, говорится, что у взрослых с умеренно высоким уровнем холестерина, потреблявших два яблока в день, наблюдалось заметное снижение уровня "плохого" холестерина.
При похудении особенно полезно употреблять много яблок, ведь они помогают быстрее сбросить лишний вес. Сын говорит, что это связано с тем, что клетчатка в яблоках хорошо насыщает ваш организм.
Ученые в исследовании выяснили, что женщины с избыточным весом, которые перекусывали тремя яблоками (или грушами) в день, потеряли больше веса за 12 недель.
В исследовании, проведенном учеными, показано связь между потреблением яблок и снижением риска некоторых видов рака. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов в яблоках.
Именно антиоксиданты защищают организм от губительного действия свободных радикалов, избежать которых невозможно. Фрукт содержит антиоксидант кверцетин, который особенно сильно уменьшает воспаление и поддерживает иммунную систему.
Потребление яблок ежедневно связано с понижением риска развития диабета 2 типа. В научном исследовании было обследовано 10 000 человек. В частности, те, кто регулярно ел яблоки, имели меньшую вероятность развития диабета 2 типа, чем люди, которые вообще их не ели.
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