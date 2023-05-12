Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть тыквенные семечки
Семена тыквы чрезвычайно полезны для здоровья. В них содержится много полезных элементов. Однако важно знать, можно ли их есть каждый день и как изменится организм.
Об этом сообщила нутрициолог Наталья Рублевская в Instagram.
Что произойдет
По словам специалиста, если каждый день есть тыквенные семечки, то в целом улучшится иммунитет и окрепнут кости. Также благодаря кальцию, калию, фосфору, магнию, марганцу улучшится состояние кожи, волос и ногтей.
К тому же можно предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.
Ненасыщенные и полинасыщенные жирные кислоты, которых очень много в семечках, будут способствовать улучшению состояния сосудов, работе сердца.
Нутрициолог говорит, что также улучшается здоровье простаты.
Тыквенные семечки - один из главных модных трендов в правильном питании. Их широко применяют в народной медицине и считают здоровым перекусом. Этот продукт действительно полезен, однако злоупотреблять им все же не стоит.
Полезная суточная норма семян составляет 60 г.
Кому с осторожностью есть тыквенные семечки
Важно, что для осторожности нужно употреблять тыквенные семечки людям с:
- язвенной болезнью желудка, гастритом;
- беременным и кормящим женщинам;
- людям, страдающим сахарным диабетом, перед началом употребления необходимо проконсультироваться с врачом;
- больным желчнокаменной болезнью следует осторожно добавлять этот продукт в рацион. Потому что семечки тыквы обладают желчегонным эффектом и могут стать причиной движения камней в желчном пузыре.
Ранее мы сообщали, какой молочный продукт признан самым полезным и почему его следует употреблять каждый день.
Также мы писали, когда нужно применять калину и кому ее категорически нельзя есть.