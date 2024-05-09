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Ось що робити, якщо ви знайшли пташине гніздо в незручному місці

Фото: чи можна чіпати пташині гнізда (Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Інколи можна наткнутись на пташине гніздо в незручному місці, розташованому, яке розташоване на вінку вхідних дверей чи підвіконні. У такому випадку варто знати, чи можна чіпати гніздо.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.

Чи можна чіпати гнізда

Річ у тому, що в природі все дуже тісно пов'язано. Птахи живляться комахами, а також поїдають мишей. 

Існує кілька причин, по яких не варто чіпати пташині гнізда:

  • якщо птах побачить, що ви чіпаєте її гніздо, а також намагаєтеся взяти в руки яйця, вона більше не повернеться до цього місця. Тому що вважає його небезпечним і знайде собі більш затишне місце
  • якщо ви торкались яєць в гнізді, то птах полетить і пташенята, які мають вилупитися, просто загинуть всередині шкаралупи
  • чіпаючи пташине гніздо, ви робите його видимим для хижаків
  • ще одна причина, по якій не варто чіпати пташине гніздо - це магія. Здавна вважається, що якщо ви будете чіпати пташині гнізда, руйнувати їх, то накликати на себе біду

Чому ластівки будують гнізда в будинку

Як виявилось, гнізда на екстремальних висотах і неймовірних схилах дозволяють ластівкам зберігати від хижаків себе і своє потомство. Тому ластівчине гніздо можна часто зустріти в самому неймовірному місці. 

Що зробити, щоб ластівки не вили гнізда

Однак якщо ви все ж вважаєте сусідство з ластівками небажаним, спробуйте обережно видалити гніздо. Однак спочатку слід обов'язково переконатися в тому, що гніздо порожнє.

Після видалення гнізда можна провести обробку ділянки поверхні препаратами, які відлякують птахів.

 

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