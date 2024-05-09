Ось що робити, якщо ви знайшли пташине гніздо в незручному місці

Інколи можна наткнутись на пташине гніздо в незручному місці, розташованому, яке розташоване на вінку вхідних дверей чи підвіконні. У такому випадку варто знати, чи можна чіпати гніздо.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.
Річ у тому, що в природі все дуже тісно пов'язано. Птахи живляться комахами, а також поїдають мишей.
Існує кілька причин, по яких не варто чіпати пташині гнізда:
Як виявилось, гнізда на екстремальних висотах і неймовірних схилах дозволяють ластівкам зберігати від хижаків себе і своє потомство. Тому ластівчине гніздо можна часто зустріти в самому неймовірному місці.
Однак якщо ви все ж вважаєте сусідство з ластівками небажаним, спробуйте обережно видалити гніздо. Однак спочатку слід обов'язково переконатися в тому, що гніздо порожнє.
Після видалення гнізда можна провести обробку ділянки поверхні препаратами, які відлякують птахів.
Раніше ми повідомляли, що деякі птахи не можуть гніздуватись в Україні, зоологи б'ють на сполох.
Також ми писали, що значить, коли голуби одних людей бояться, а до інших підлітають близько.