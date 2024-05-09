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Вот что делать, если вы нашли птичье гнездо в неудобном месте

Фото: можно ли трогать птичьи гнезда (Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иногда можно наткнуться на птичье гнездо в неудобном месте, расположенном на венке входной двери или подоконнике. В таком случае следует знать, можно ли трогать гнездо.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.

Можно ли трогать гнезда

Дело в том, что в природе все тесно связано. Птицы питаются насекомыми, а также поедают мышей.

Существует несколько причин, по которым не стоит трогать птичьи гнезда:

  • если птица увидит, что вы трогаете ее гнездо, а также пытаетесь взять в руки яйца, она больше не вернется в это место. Потому что считает его опасным и найдет себе более укромное место
  • если вы касались яиц в гнезде, то птица улетит и птенцы, которые должны вылупиться, просто погибнут внутри скорлупы
  • трогая птичье гнездо, вы делаете его видимым для хищников
  • еще одна причина, по которой не стоит трогать птичье гнездо - это магия. Издавна считается, что если вы будете трогать птичьи гнезда, разрушать их, то навлечь на себя беду

Почему ласточки строят гнезда в доме

Как оказалось, гнезда на экстремальных высотах и невероятных склонах позволяют ласточкам хранить от хищников себя и свое потомство. Поэтому ласточкино гнездо можно часто встретить в самом невероятном месте.

Что сделать, чтобы ласточки не выли гнезда

Однако если вы все же считаете соседство с ласточками нежелательным, попытайтесь осторожно удалить гнездо. Однако сначала следует обязательно убедиться в том, что гнездо пустое.

После удаления гнезда можно провести обработку участка поверхности препаратами, отпугивающими птиц.

 

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