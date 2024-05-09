Вот что делать, если вы нашли птичье гнездо в неудобном месте

Иногда можно наткнуться на птичье гнездо в неудобном месте, расположенном на венке входной двери или подоконнике. В таком случае следует знать, можно ли трогать гнездо.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.
Дело в том, что в природе все тесно связано. Птицы питаются насекомыми, а также поедают мышей.
Существует несколько причин, по которым не стоит трогать птичьи гнезда:
Как оказалось, гнезда на экстремальных высотах и невероятных склонах позволяют ласточкам хранить от хищников себя и свое потомство. Поэтому ласточкино гнездо можно часто встретить в самом невероятном месте.
Однако если вы все же считаете соседство с ласточками нежелательным, попытайтесь осторожно удалить гнездо. Однако сначала следует обязательно убедиться в том, что гнездо пустое.
После удаления гнезда можно провести обработку участка поверхности препаратами, отпугивающими птиц.
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