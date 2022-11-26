Ось що потрібно зробити взимку вдома під час опалення: значно покращиться самопочуття
Взимку люди починають вмикати опалення та різноманітні прилади, щоб зігрітися. Всі ці прилади нагрівають приміщення, але разом з тим зменшують вологість повітря, висушують його. Це може погіршити стан здоров'я.
Про це повідомили в Instagram-спільноті "doc.ua_official".
При сухому повітрі слизова пересихає й організм починає захищатися та починає виділяти секрет. Кількість цього секрету постійно збільшується й починається нежить, закладеність носа.
Зокрема, якщо слизова оболонка сильно пересушена, то цей секрет утворює скоринки, що ще сильніше ускладнює дихання.
Які проблеми можуть виникнути
Якщо у квартирі сухе повітря, то можуть виникнути такі наслідки:
- респіраторні захворювання;
- зневоднення організму;
- сухість шкіри - може погіршитися колір обличчя, підвищується чутливість;
- подразнення очей;
- алергія. Якщо повітря в приміщенні достатньої вологості, весь пил, частинки шкіри й речей, котяча шерсть і пилок рослин осідають на підлогу. Але якщо повітря сухе, то всі ці алергени залишаються в повітрі й людина вдихає їх постійно. Люди, які схильні до алергії, частіше страждають від сухого повітря;
- зниження працездатності (втома, апатія, сонливість);
- інфекції.
Як зволожити повітря
Під час опалювального сезону, важливо регулярно:
- провітрювати приміщення;
- завести кімнатні рослини - алое, фікус та драцену;
- придбати спеціальний зволожувач повітря. Якщо немає можливості, розбризкує воду з пульверизатора, закриваємо батареї в зимовий час мокрими простирадлами;
- робити вологе прибирання.
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