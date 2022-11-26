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Ось що потрібно зробити взимку вдома під час опалення: значно покращиться самопочуття

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Субота 26 листопада 2022 21:30
Ось що потрібно зробити взимку вдома під час опалення: значно покращиться самопочуття Як зволожити повітря (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Взимку люди починають вмикати опалення та різноманітні прилади, щоб зігрітися. Всі ці прилади нагрівають приміщення, але разом з тим зменшують вологість повітря, висушують його. Це може погіршити стан здоров'я.

Про це повідомили в Instagram-спільноті "doc.ua_official".

При сухому повітрі слизова пересихає й організм починає захищатися та починає виділяти секрет. Кількість цього секрету постійно збільшується й починається нежить, закладеність носа.

Зокрема, якщо слизова оболонка сильно пересушена, то цей секрет утворює скоринки, що ще сильніше ускладнює дихання.

Які проблеми можуть виникнути

Якщо у квартирі сухе повітря, то можуть виникнути такі наслідки:

  • респіраторні захворювання;
  • зневоднення організму;
  • сухість шкіри - може погіршитися колір обличчя, підвищується чутливість;
  • подразнення очей;
  • алергія. Якщо повітря в приміщенні достатньої вологості, весь пил, частинки шкіри й речей, котяча шерсть і пилок рослин осідають на підлогу. Але якщо повітря сухе, то всі ці алергени залишаються в повітрі й людина вдихає їх постійно. Люди, які схильні до алергії, частіше страждають від сухого повітря;
  • зниження працездатності (втома, апатія, сонливість);
  • інфекції.

Як зволожити повітря

Під час опалювального сезону, важливо регулярно:

  • провітрювати приміщення;
  • завести кімнатні рослини - алое, фікус та драцену;
  • придбати спеціальний зволожувач повітря. Якщо немає можливості, розбризкує воду з пульверизатора, закриваємо батареї в зимовий час мокрими простирадлами;
  • робити вологе прибирання.

Раніше ми повідомляли, як і чим утеплити вікна, щоб взимку вони не пропускали холод.

Також ми писали, як вибрати якісний теплий одяг на зиму.

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