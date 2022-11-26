Вот что нужно сделать зимой дома во время отопления: значительно улучшится самочувствие
Зимой люди начинают включать отопление и различные приборы, чтобы согреться. Все эти приборы нагревают помещение, но вместе с тем сокращают влажность воздуха, высушивают его. Это может усугубить состояние здоровья.
Об этом сообщили в Instagram-сообществе "doc.ua_official".
При сухом воздухе слизистая пересыхает, и организм начинает защищаться и начинает выделять секрет. Количество этого секрета постоянно увеличивается и начинается насморк, заложенность носа.
В частности, если слизистая сильно пересушена, то этот секрет образует корочки, что еще сильнее затрудняет дыхание.
Какие проблемы могут возникнуть
Если в квартире сухой воздух, то могут возникнуть следующие последствия:
- респираторные заболевания;
- обезвоживание организма;
- сухость кожи - может ухудшиться цвет лица, повышается чувствительность;
- раздражение глаз;
- аллергия. Если воздух в помещении достаточной влажности, всю пыль, частицы кожи и вещей, кошачья шерсть и пыльца растений оседают на пол. Но если воздух сухой, то все эти аллергены остаются в воздухе, и человек вдыхает их постоянно. Люди, склонные к аллергии, чаще страдают от сухого воздуха;
- снижение работоспособности (усталость, апатия, сонливость);
- инфекции.
Как увлажнить воздух
Во время отопительного сезона важно регулярно:
- проветривать помещение;
- завести комнатные растения - алоэ, фикус и драцена;
- приобрести специальный увлажнитель воздуха. Если нет возможности, разбрызгиваем воду из пульверизатора, закрываем батареи в зимнее время мокрыми простынями;
- делать влажную уборку.
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