ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вот что нужно сделать зимой дома во время отопления: значительно улучшится самочувствие

Новина українською →
Суббота 26 ноября 2022 21:30
Вот что нужно сделать зимой дома во время отопления: значительно улучшится самочувствие Как увлажнить воздух (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зимой люди начинают включать отопление и различные приборы, чтобы согреться. Все эти приборы нагревают помещение, но вместе с тем сокращают влажность воздуха, высушивают его. Это может усугубить состояние здоровья.

Об этом сообщили в Instagram-сообществе "doc.ua_official".

При сухом воздухе слизистая пересыхает, и организм начинает защищаться и начинает выделять секрет. Количество этого секрета постоянно увеличивается и начинается насморк, заложенность носа.

В частности, если слизистая сильно пересушена, то этот секрет образует корочки, что еще сильнее затрудняет дыхание.

Какие проблемы могут возникнуть

Если в квартире сухой воздух, то могут возникнуть следующие последствия:

  • респираторные заболевания;
  • обезвоживание организма;
  • сухость кожи - может ухудшиться цвет лица, повышается чувствительность;
  • раздражение глаз;
  • аллергия. Если воздух в помещении достаточной влажности, всю пыль, частицы кожи и вещей, кошачья шерсть и пыльца растений оседают на пол. Но если воздух сухой, то все эти аллергены остаются в воздухе, и человек вдыхает их постоянно. Люди, склонные к аллергии, чаще страдают от сухого воздуха;
  • снижение работоспособности (усталость, апатия, сонливость);
  • инфекции.

Как увлажнить воздух

Во время отопительного сезона важно регулярно:

  • проветривать помещение;
  • завести комнатные растения - алоэ, фикус и драцена;
  • приобрести специальный увлажнитель воздуха. Если нет возможности, разбрызгиваем воду из пульверизатора, закрываем батареи в зимнее время мокрыми простынями;
  • делать влажную уборку.

Раньше мы сообщали, как и чем утеплить окна, чтобы зимой они не пропускали холод.

Также мы писали, как выбрать качественную теплую одежду на зиму.

Читайте РБК-Украина в Google News
зима дім дом