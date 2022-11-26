Як завести двигун машини, якщо сів акумулятор: допомога водіям

Може статися так, що ви їдете за містом і раптом акумулятор автомобіля сідає. Це поширена ситуація, адже в сучасних машинах батарея є найслабшим місцем.

Як завести автомобіль, коли акумулятор повністю сів - читайте нижче в Styler.

"Прикурити"

Дроти із затискувачами має з собою, напевно, чи не кожен досвідчений водій. Якщо у вас їх ще немає, то обов'язково придбайте в найближчому автомагазині.

Процес "прикурювання" нескладний. У цій справі найголовніше правильно під'єднати "плюс" до "плюса", а "мінус" до "мінуса" і не замкнути "крокодили" між собою.

Ще одним не менш важливим нюансом є якість самих дротів. Вони повинні бути з товстою мідною жилою, і щоб мідь була надійно з'єднана з затискувачами.

Бустер, або павербанк для машини

Це новий сучасний гаджет, який автомобілісти швидко полюбили та освоїли. Він допоможе якщо акумулятор скоро розрядиться, а не геть "нульовий". Оптимальний заряд - це 8-9 вольт.

Зверніть увагу, що найчастіше такий бустер дає не більше однієї-двох повноцінних спроб запуску мотора.

Бустер для машини (фото: auto.24tv.ua)

Штовхач

Старий дідівський метод, коли двоє-троє людей штовхають авто, а водій плавно відпускає зчеплення на третій передачі.

Спосіб хоч і поширений, але не універсальний, тому що годиться лише для машин з механічною коробкою передач. А ще він може шкодити тим, хто на дизелі: тоді зчеплення треба пускати особливо плавно.

Буксируванням

Ще один метод, відомий навіть не тільки водіям, коли за трос чіпляють дві автівки. Трос має бути міцним, передача - третьою, і відпускати зчеплення треба плавно і вчасно, коли машина на нейтралі досягне швидкості 15-20 км/год.

За колесо

Одне з передніх коліс треба зачепити домкратом, і увімкнувши другу-третю передачу, різко провертати його за ходом руху машини. Відверто кажучи, одразу у вас навряд чи вийде, але не полишайте спроб.

У перервах між спробами не забувайте вимикати запалювання, щоб батарея не витрачала свої мізерні залишки енергії на розігрів котушки.

Як завести машину через колесо (фото: auto.24tv.ua)

Корисні поради

Перед тим, як використати один зі способів вимкніть усі споживачі електроенергії в машині. А також зазирніть під капот, щоб переконатися у відсутності наявних причин проблеми.

Намагаючись запустити, пам'ятайте про правила безпеки. При запуску з буксира не забувайте про малоефективність гальма та керма без підсилювачів. Розкручуючи колесо руками, одягніть рукавички та приберіть усі вільні частини одягу.

Якщо ви знаєте, що ваш акумулятор уже не першої свіжості, то потренуйтеся заздалегідь використовувати один із вище описаних способів. Така навичка допоможе вам швидко зорієнтуватися в непередбачуваній ситуації.