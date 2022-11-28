Вот что нужно сделать зимой перед тем, как завести автомобиль: это важно знать

Когда на улице становится все холоднее, то многие уличные коты могут греться под капотами автомобилей. Поэтому перед тем, как завести машину, следует проделать несколько манипуляций.

В частности, прежде чем заводить автомобиль, рекомендуется постучаться по капоту, ведь это поможет спасти жизнь животному.

Зимой уличные кошки могут застрять под капотами транспортных средств. Как только двигатель автомобиля запускается, ситуация может ухудшиться для животных, которые прячутся внутри.

Все потому, что сильные вибрации и внезапное жужжание могут испугать кота. Также он может травмироваться. Поэтому все автомобилисты должны быть внимательны, чтобы избежать подобных ситуаций.

Перед запуском двигателя следует постучаться по капоту. Это простой жест, который не требует особых усилий и занимает всего несколько секунд.

Как помешать котам прятаться под капотом

Есть несколько действенных советов, которые помогут держать кошек как можно дальше от автомобиля: