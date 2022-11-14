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Ось що потрібно зробити, щоб свічка горіла якнайдовше: прості лайфхаки

Що зробити, щоб свічка горіла довше (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Через регулярні обстріли критичної інфраструктури України запроваджено відключення світла. Тому українці почали споруджувати саморобні обігрівачі і запалювати свічки. Є дієвий спосіб, який допоможе, щоб свічка горіла яскравіше і довше.

Про це пише SantePlus.

Як продовжити час горіння свічки

Поставте свічки в морозилку

Перед сном бажано помістити свічки в морозилку. Цієї простої процедури достатньо, щоб позбавити від покупки додаткових свічок.

Низька температура твердить віск, і тому він плавиться менш швидко. Таким чином завдяки міцності воску свічка горітиме набагато повільніше.

Використайте сіль

Для такого способу бажано взяти нову свічку та замочити її в невеликому тазику з солоною водою на кілька годин. Крім того, щоразу, коли вам потрібно використовувати свічку, посипте сіллю навколо гніту. Тоді свічка буде горіти якомога яскравіше та довше.

З чого можна зробити свічку

Вдома можна зробити свічку, яка буде горіти довше за інших. Для цього потрібно підготувати такі інгредієнти:

  • церковна свічка;
  • гіпс, парафін або віск;
  • соняшникова олія;
  • скляна банка.

Необхідно гіпс розвести водою до стану сметани та викласти на дно банки товстим шаром. Замість гіпсу можна використовувати віск або парафін.

Далі потрібно встановити туди свічку так, щоб її висота збігалася з висотою банки, і налити масло до самого гніту, не покриваючи його. Після цього запаліть гніт і використовуйте свічку.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо води та світла немає більше доби.

Також ми писали, як попрасувати одяг, якщо немає світла.

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