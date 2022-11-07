Що робити, якщо води та світла немає більше доби: рекомендації МВС
У МВС опублікували декілька порад, як діяти, якщо довго немає світла та тепла в період опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
"Що робити, якщо під час опалювального сезону впродовж доби немає світла та тепла. Рекомендації від МВС", - йдеться у повідомленні.
Що радять:
- відключити електропобутові прилади, щоб від стрибків напруги вони не замкнули та не виникла пожежа;
- використовуйте найпростіші джерела освітлення - ліхтарі, свічки тощо;
- не використовувати деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні, оскільки виділяється чадний газ, який неможливо побачити чи відчути - це небезпечно для життя;
- не відкривати холодильник або морозильник без необхідності: так продукти можна зберегти замороженими протягом 2-3 днів.
Також у МВС розповіли, що робити, якщо під час опалювального сезону немає світла та тепла більше, ніж два дні.
- Щоб зберегти тепло, герметично закрийте вікна, двері та додатково утепліть вхідні двері.
- Розмістіть всіх членів родини в одній кімнаті та тимчасово закрийте інші.
- Використовуйте теплий одяг, термобілизну та дізнайтеся про найближчі пункти обігріву, а також станції зарядки мобільних телефонів.
- Закупіть продукти тривалого зберігання, наприклад, овочеві, м’ясні або рибні консерви. Для приготування їжі за можливості придбайте газову горілку або портативну настільну плиту тощо.
- Створіть запаси води та забезпечте її зберігання, а також дізнайтеся про місця, де її можна взяти.
- Важливо! Питну воду зберігайте у закритих місткостях.
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