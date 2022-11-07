Що робити, якщо води та світла немає більше доби: рекомендації МВС

У МВС опублікували декілька порад, як діяти, якщо довго немає світла та тепла в період опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

"Що робити, якщо під час опалювального сезону впродовж доби немає світла та тепла. Рекомендації від МВС", - йдеться у повідомленні.

Що радять:

відключити електропобутові прилади, щоб від стрибків напруги вони не замкнули та не виникла пожежа;

використовуйте найпростіші джерела освітлення - ліхтарі, свічки тощо;

не використовувати деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні, оскільки виділяється чадний газ, який неможливо побачити чи відчути - це небезпечно для життя;

не відкривати холодильник або морозильник без необхідності: так продукти можна зберегти замороженими протягом 2-3 днів.

Також у МВС розповіли, що робити, якщо під час опалювального сезону немає світла та тепла більше, ніж два дні.