Вот что нужно сделать, чтобы свеча горела как можно дольше: простые лайфхаки

Как продлить время горения свечи

Поставьте свечи в морозилку

Перед сном лучше поместить свечи в морозилку. Этой простой процедуры достаточно, чтобы избавить от покупки дополнительных свечей.

Низкая температура твердит воск, поэтому он плавится менее быстро. Таким образом, благодаря прочности воска свеча будет гореть гораздо медленнее.

Используйте соль

Для такого способа желательно взять новую свечу и замочить ее в небольшом тазике с соленой водой на несколько часов. Кроме того, каждый раз, когда вам нужно использовать свечу, посыпьте солью вокруг гнета. Тогда свеча будет гореть как можно ярче и длиннее.

Из чего можно сделать свечу

Дома можно сделать свечу, которая будет гореть дольше других. Для этого нужно подготовить следующие ингредиенты:

церковную свечу;

гипс, парафин или воск;

подсолнечное масло;

стеклянную банку.

Необходимо гипс развести водой до состояния сметаны и выложить на дно банки толстым слоем. Вместо гипса можно использовать воск или парафин.

Далее нужно установить туда свечу так, чтобы ее высота совпадала с высотой банки, и налить масло до самого гнета, не покрывая его. После этого зажгите фитиль и используйте свечу.