Вот что нужно сделать, чтобы свеча горела как можно дольше: простые лайфхаки

Из-за регулярных обстрелов критической инфраструктуры Украины введено отключение света. Поэтому украинцы начали строить самодельные обогреватели и зажигать свечи. Есть действенный способ, который поможет, чтобы свеча горела ярче и длиннее.
Об этом пишет SantePlus.
Поставьте свечи в морозилку
Перед сном лучше поместить свечи в морозилку. Этой простой процедуры достаточно, чтобы избавить от покупки дополнительных свечей.
Низкая температура твердит воск, поэтому он плавится менее быстро. Таким образом, благодаря прочности воска свеча будет гореть гораздо медленнее.
Используйте соль
Для такого способа желательно взять новую свечу и замочить ее в небольшом тазике с соленой водой на несколько часов. Кроме того, каждый раз, когда вам нужно использовать свечу, посыпьте солью вокруг гнета. Тогда свеча будет гореть как можно ярче и длиннее.
Дома можно сделать свечу, которая будет гореть дольше других. Для этого нужно подготовить следующие ингредиенты:
Необходимо гипс развести водой до состояния сметаны и выложить на дно банки толстым слоем. Вместо гипса можно использовать воск или парафин.
Далее нужно установить туда свечу так, чтобы ее высота совпадала с высотой банки, и налить масло до самого гнета, не покрывая его. После этого зажгите фитиль и используйте свечу.
Ранее мы сообщали, что делать, если воды и света нет больше суток.
Также мы писали, как погладить одежду, если нет света.