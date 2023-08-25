UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось що потрібно зробити під час виймання SIM-картки з телефону

Які дії потрібно зробити під час виймання картки з телефону (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Перед тим, як вставити або вийняти SIM-картку, необхідно виконати просту дію, щоб не зашкодити пристрою. Це допоможе уникнути непередбачуваних наслідків.

Про це повідомляє Itechua.

Що необхідно зробити

Користувачам потрібно вимикати телефон під час заміни SIM-картки.

На старіших телефонах задня кришка була знімною. Щоб вийняти або помістити SIM-картку, необхідно було зняти її, а потім вийняти і акумулятор - під ним і розташовувався потрібний слот. 

Однак, на більшості сучасних смартфонів кришка майже завжди незнімна, тому процедура вилучення SIM-карти спрощена. Слоти під неї та microSD-карту розташовані в бічному відсіку, який можна вийняти за допомогою спеціального "ключа".

Смартфони з таким відсіком підтримують так звану гарячу або швидку заміну SIM-картки. Це означає, що дістати або помістити її всередину пристрою можна без вимкнення телефону. 

До того ж існує небезпека такої заміни SIM через електричний струм, який може призвести до можливої ​​поломки карти.

Як правильно виймати та вставляти SIM-карту

Найчастіше смартфони коректно сприймають "гарячу" заміну SIM-карти при увімкненому пристрої - гаджету потрібно кілька секунд, щоб розпізнати її та зловити сигнал. 

Проте фахівці радять заздалегідь перевести смартфон у режим польоту, перш ніж витягувати з нього SIM. 

Таким чином, щоб дістати або помістити SIM-карту у смартфон, потрібно:

  • увімкнути на телефоні авіарежим
  • за допомогою скріпки витягти бічний слот для SIM-карт
  • дістати або вставити потрібну SIM-картку
  • вставити слот назад у смартфон
  • вимкнути на телефоні режим польоту

Такі дії допоможуть SIM-картці швидше зареєструватися в мережі та знайти стабільний сигнал. 

Що таке eSIM

Це зацифрована сімка, яка вбудована в смартфон, смартгодинник або планшет. Вона виключає необхідність у фізичній сім-карті, яку потрібно вставляти у пристрій.

У звичної сімки передбачений ідентифікатор, пов'язаний із конкретним обліком у мобілці. У eSIM те саме, тільки без фізичної карти. Натомість інформація зберігається в міні чіпі всередині телефону та запрограмована на конкретну інформацію про обліковий запис.

Це ідеально підходить для людей, які подорожують світом або хочуть мати окремо особисті та робочі номери на одному телефоні.

Однак не кожен смартфон підтримує таку технологію. Тому при покупці мобільного телефону важливо уточнювати це у продавця або в оператора мобільного зв'язку.

Раніше ми повідомляли, як обрати надійний телефон в магазині, який буде працювати багато років.

Читайте також, що потрібно робити зі своїм телефоном раз на місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
гаджетисмартфони