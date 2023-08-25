Вот что нужно сделать при извлечении SIM-карты из телефона

Что необходимо сделать

При замене SIM-карты пользователи должны выключать телефон.

На более старых телефонах задняя крышка была съемной. Чтобы извлечь или поместить SIM-карту, необходимо было снять ее, а затем вынуть и аккумулятор - под ним и располагался нужный слот.

Однако, на большинстве современных смартфонов крышка почти всегда несъемная, поэтому процедура извлечения SIM-карты упрощена. Слоты под нее и microSD-карту расположены в боковом отсеке, который можно извлечь с помощью специального "ключа".

Смартфоны с таким отсеком поддерживают так называемую горячую или быструю замену SIM-карты. Это означает, что извлечь или поместить ее внутрь устройства можно без отключения телефона.

К тому же существует опасность такой замены SIM из-за электрического тока, которая может привести к возможной поломке карты.

Как правильно извлекать и вставлять SIM-карту

Чаще всего смартфоны корректно воспринимают "горячую" замену SIM-карты при включенном устройстве - гаджету нужно несколько секунд, чтобы распознать ее и поймать сигнал.

Однако специалисты советуют заранее перевести смартфон в режим полета, прежде чем извлекать из него SIM.

Таким образом, чтобы достать или поместить SIM-карту в смартфон, нужно:

включить на телефоне авиарежим

с помощью скрепки вытащите боковой слот для SIM-карт

достать или вставить нужную SIM-карту

вставить слот обратно в смартфон

отключить на телефоне режим полета

Такие действия помогут SIM-карте быстрее зарегистрироваться в сети и найти стабильный сигнал.

Что такое eSIM

Это цифровая симка, которая встроена в смартфон, смартчасы или планшет. Она исключает необходимость в физической сим-карте, которую необходимо вставлять в устройство.

В обычной симке предусмотрен идентификатор, связанный с конкретным учетом в мобилке. В eSIM то же самое, только без физической карты. Информация сохраняется в мини чипе внутри телефона и запрограммирована на конкретную информацию об учетной записи.

Это идеально подходит для людей, путешествующих по миру или желающих иметь отдельно личные и рабочие номера на одном телефоне.

Однако не каждый смартфон поддерживает подобную технологию. Поэтому при покупке мобильного телефона важно уточнять это у продавца или оператора мобильной связи.