Ось що потрібно зробити з пергаментом перед використанням

Як правильно використовувати пергамент

Пергаментний папір є обов’язковим, адже він полегшує приготування їжі та дозволяє готувати ідеальну випічку.

Однак буває, що деякі не вміють правильно користуватися цим папером. Більшість людей мають звичку класти пергаментний папір на деко перед випіканням.

Однак, такий папір може бути нестійким і може рухатися. Щоб уникнути проблем, кондитери радять не класти папір безпосередньо на сухе деко. Перед використанням потрібно змочити його водою або змастити маслом або олією. Це робить папір стабільнішим у використанні. Потрібно просто трохи зім'яти його.

Пергаментний папір можна використовувати і для приготування солоних страв, овочів, м'яса або риби. Це захистить сковорідку від м’ясного жиру і вона сильно не забрудниться.

Чим замінити пергамент

Алюмінієва фольга

Вона є найкращим варіантом для заміни пергаментного паперу. Більшість людей уже мають його під рукою і він може бути дуже корисним.

Перед використанням алюмінієву фольгу потрібно трохи змастити олією, щоб їжа не прилипала.

Оскільки фольга має світловідбиваючі властивості, тому за допомогою неї їжа приготується трохи швидше.

Додамо, що пергаментний папір можна використовувати для приготування їжі у мікрохвильовій печі.