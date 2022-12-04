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Випічка прилипла до пергаменту: як швидко врятувати ситуацію

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Неділя 04 грудня 2022 19:31
Випічка прилипла до пергаменту: як швидко врятувати ситуацію Який простий спосіб урятує вашу випічку від прилипання до пергаменту (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Навіть у досвідчених кулінарів бувають ситуації, коли щось іде не так. Наприклад, випічка прилипає до пергаментного паперу. І хоча цей папір використовують саме для того, щоб не виходило таких неприємностей, часто буває так, що тісто категорично не хоче з ним розлучатися.

Як можна швидко врятувати ситуацію – читайте нижче.

Коли наша випічка знаходиться в духовці, вона виглядає ідеально. Але це вид зверху, а внизу випічка може вже намертво прилипнути до паперу. Залишається або зрізати ножем і позбутися частини випічки, або відривати її й пошкодити всю форму пирога або булочок.

Зазвичай цими двома способами й користуються, а свою страву називають невдалою. Особливо прикро, коли ви збиралися подати пиріг до святкового столу.

Але не поспішайте засмучуватись, є шанси врятувати вашу випічку. Дістаньте пиріг із форми разом із пергаментом. Візьміть кухонний рушник, змочіть його водою і поставте на нього випічку з папером.

Зверху накрийте сухим рушником, щоб посилити та прискорити ефект. Ваша випічка опиниться в теплій сауні й достатньо буде 15-20 хвилин, щоби все виправити.

Через 20 хвилин прибирайте сухий рушник і обережно спробуйте зняти пиріг з паперу. Повинно вийти дуже швидко та без застосування додаткової сили та ножів.

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