Вот что нужно сделать с пергаментом перед использованием

Как правильно использовать пергамент

Пергаментная бумага обязательна, ведь она облегчает приготовление пищи и позволяет готовить идеальную выпечку.

Однако бывает, что некоторые не умеют правильно использовать эту бумагу. Большинство людей имеют привычку класть пергаментную бумагу на противень перед выпечкой.

Однако такая бумага может быть неустойчивой и может двигаться. Чтобы избежать проблем, кондитеры советуют не класть бумагу непосредственно на сухой противень. Перед использованием нужно смочить его водой или смазать маслом. Это делает бумагу более стабильной в использовании. Нужно просто немного смять его.

Пергаментную бумагу можно использовать и для приготовления соленых блюд, овощей, мяса или рыбы. Это оградит сковородку от мясного жира и она сильно не испачкается.

Чем заменить пергамент

Алюминиевая фольга

Это лучший вариант для замены пергаментной бумаги. Большинство людей уже имеют его под рукой и он может быть очень полезен.

Перед использованием алюминиевую фольгу нужно немного смазать растительным маслом, чтобы пища не прилипала.

Поскольку фольга обладает светоотражающими свойствами, поэтому с помощью нее еда приготовится чуть быстрее.

Добавим, что пергаментную бумагу можно использовать для приготовления пищи в микроволновке.