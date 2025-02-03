Зробіть це перед використанням нових засобів для обличчя і шкіра скаже вам "дякую"

Як перевірити засіб

Іноді інгредієнт у засобі може спричинити алергічний контактний дерматит, який може призвести до почервоніння шкіри, свербежу і набряку.

На щастя, випробування засобів для догляду за шкірою спочатку на кількох невеликих ділянках шкіри може допомогти уникнути цього.

Щоб перевірити засіб, варто виконати наступні кроки:

Нанесіть засіб на ділянку двічі на день протягом семи-десяти днів. Виберіть місце на шкірі, де продукт не буде розтиратися або змиватися, наприклад, нижню сторону руки або згин ліктя

Виберіть місце на шкірі, де продукт не буде розтиратися або змиватися, наприклад, нижню сторону руки або згин ліктя Залиште продукт на шкірі. Якщо ви тестуєте засіб, який зазвичай змиваєте, наприклад вмивачку, то тримайте її на шкірі 5 хвилин або стільки, скільки вказано в інструкції

Якщо ви тестуєте засіб, який зазвичай змиваєте, наприклад вмивачку, то тримайте її на шкірі 5 хвилин або стільки, скільки вказано в інструкції Ретинол і гліколева кислота можуть подразнювати шкіру . Це нормальний тимчасовий ефект

. Це нормальний тимчасовий ефект При алергії змийте засіб якомога швидше та не використовуйте його знову. За потреби нанесіть вазелін, щоб покращити стан шкіри

Після того, як причина виявлена, важливо її уникнути. Наприклад, якщо запах у засобах викликає реакцію шкіри, вибирайте продукти з позначкою "без запаху".

Що врахувати при виборі засобів

Тип шкіри

Перший фактор, на який треба звернути увагу - це тип шкіри. Залежно від того, жирна шкіра, суха, схильна до акне, комбінована або чутлива, знадобляться різні інгредієнти для догляду за обличчям.

Наприклад, якщо у тебе суха шкіра, то варто шукати зволожувальну та живильну косметику, яка допоможе відновити водний баланс шкіри.

Проблеми шкіри

Є безліч продуктів, які можуть покращити зовнішній вигляд та стан шкіри. Наприклад, при акне потрібні протизапальні компоненти в складі косметики, для шкіри з гіперпігментацією варто обирати освітлюючи засоби.

Вік

Вік також відіграє важливу роль у виборі косметики. Шкіра змінюється з часом, і її потреби можуть змінюватися. Жінкам зі зрілою шкірою варто шукати засоби, які допоможуть зменшити вже наявні зморшки та підвищити пружність шкіри.

Пора року

Взимку, коли повітря сухе і холодне, шкірі знадобиться додаткове зволоження. Влітку підійдуть легкі засоби, які не будуть обтяжувати.

Важливо постійно адаптовувати свій догляд за шкірою не тільки до потреб, а й до пори року.