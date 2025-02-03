Зробіть це перед використанням нових засобів для обличчя і шкіра скаже вам "дякую"

Перш ніж використовувати новий засіб для шкіри, дерматологи рекомендують спочатку протестувати його. Необхідно виконати кілька дій, щоб запобігти алергії та іншим проблемам.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт American Academy of Dermatology.
Іноді інгредієнт у засобі може спричинити алергічний контактний дерматит, який може призвести до почервоніння шкіри, свербежу і набряку.
На щастя, випробування засобів для догляду за шкірою спочатку на кількох невеликих ділянках шкіри може допомогти уникнути цього.
Щоб перевірити засіб, варто виконати наступні кроки:
Після того, як причина виявлена, важливо її уникнути. Наприклад, якщо запах у засобах викликає реакцію шкіри, вибирайте продукти з позначкою "без запаху".
Тип шкіри
Перший фактор, на який треба звернути увагу - це тип шкіри. Залежно від того, жирна шкіра, суха, схильна до акне, комбінована або чутлива, знадобляться різні інгредієнти для догляду за обличчям.
Наприклад, якщо у тебе суха шкіра, то варто шукати зволожувальну та живильну косметику, яка допоможе відновити водний баланс шкіри.
Проблеми шкіри
Є безліч продуктів, які можуть покращити зовнішній вигляд та стан шкіри. Наприклад, при акне потрібні протизапальні компоненти в складі косметики, для шкіри з гіперпігментацією варто обирати освітлюючи засоби.
Вік
Вік також відіграє важливу роль у виборі косметики. Шкіра змінюється з часом, і її потреби можуть змінюватися. Жінкам зі зрілою шкірою варто шукати засоби, які допоможуть зменшити вже наявні зморшки та підвищити пружність шкіри.
Пора року
Взимку, коли повітря сухе і холодне, шкірі знадобиться додаткове зволоження. Влітку підійдуть легкі засоби, які не будуть обтяжувати.
Важливо постійно адаптовувати свій догляд за шкірою не тільки до потреб, а й до пори року.
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