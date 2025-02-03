Сделайте это перед использованием новых средств для лица и кожа скажет вам "спасибо"

Прежде чем использовать новое средство для кожи, дерматологи рекомендуют сначала протестировать его. Необходимо выполнить несколько действий, чтобы предотвратить аллергию и другие проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт American Academy of Dermatology.
Иногда ингредиент в средстве может вызвать аллергический контактный дерматит, который может привести к покраснению кожи, зуду и отеку.
К счастью, испытание средств для ухода за кожей сначала на нескольких небольших участках кожи может помочь избежать этого.
Чтобы проверить средство, стоит выполнить следующие шаги:
После того, как причина обнаружена, важно ее избежать. Например, если запах в средствах вызывает реакцию кожи, выбирайте продукты с пометкой "без запаха".
Тип кожи
Первый фактор, на который надо обратить внимание - это тип кожи. В зависимости от того, жирная кожа, сухая, склонная к акне, комбинированная или чувствительная, понадобятся разные ингредиенты для ухода за лицом.
Например, если у тебя сухая кожа, то стоит искать увлажняющую и питательную косметику, которая поможет восстановить водный баланс кожи.
Проблемы кожи
Есть множество продуктов, которые могут улучшить внешний вид и состояние кожи. Например, при акне нужны противовоспалительные компоненты в составе косметики, для кожи с гиперпигментацией стоит выбирать осветляющие средства.
Возраст
Возраст также играет важную роль в выборе косметики. Кожа меняется со временем, и ее потребности могут меняться. Женщинам со зрелой кожей стоит искать средства, которые помогут уменьшить уже имеющиеся морщины и повысить упругость кожи.
Время года
Зимой, когда воздух сухой и холодный, коже понадобится дополнительное увлажнение. Летом подойдут легкие средства, которые не будут утяжелять.
Важно постоянно адаптировать свой уход за кожей не только к потребностям, но и к времени года.
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