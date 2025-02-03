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Сделайте это перед использованием новых средств для лица и кожа скажет вам "спасибо"

Как протестировать новую косметику для лица (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Прежде чем использовать новое средство для кожи, дерматологи рекомендуют сначала протестировать его. Необходимо выполнить несколько действий, чтобы предотвратить аллергию и другие проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт American Academy of Dermatology.

Как проверить средство

Иногда ингредиент в средстве может вызвать аллергический контактный дерматит, который может привести к покраснению кожи, зуду и отеку.

К счастью, испытание средств для ухода за кожей сначала на нескольких небольших участках кожи может помочь избежать этого.

Чтобы проверить средство, стоит выполнить следующие шаги:

  • Нанесите средство на участок дважды в день в течение семи-десяти дней. Выберите место на коже, где продукт не будет растираться или смываться, например, нижнюю сторону руки или сгиб локтя
  • Оставьте продукт на коже. Если вы тестируете средство, которое обычно смываете, например умывалку, то держите его на коже 5 минут или столько, сколько указано в инструкции
  • Ретинол и гликолевая кислота могут раздражать кожу. Это нормальный временный эффект
  • При аллергии смойте средство как можно скорее и не используйте его снова. При необходимости нанесите вазелин, чтобы улучшить состояние кожи

После того, как причина обнаружена, важно ее избежать. Например, если запах в средствах вызывает реакцию кожи, выбирайте продукты с пометкой "без запаха".

Что учесть при выборе средств

Тип кожи

Первый фактор, на который надо обратить внимание - это тип кожи. В зависимости от того, жирная кожа, сухая, склонная к акне, комбинированная или чувствительная, понадобятся разные ингредиенты для ухода за лицом.

Например, если у тебя сухая кожа, то стоит искать увлажняющую и питательную косметику, которая поможет восстановить водный баланс кожи.

Проблемы кожи

Есть множество продуктов, которые могут улучшить внешний вид и состояние кожи. Например, при акне нужны противовоспалительные компоненты в составе косметики, для кожи с гиперпигментацией стоит выбирать осветляющие средства.

Возраст

Возраст также играет важную роль в выборе косметики. Кожа меняется со временем, и ее потребности могут меняться. Женщинам со зрелой кожей стоит искать средства, которые помогут уменьшить уже имеющиеся морщины и повысить упругость кожи.

Время года

Зимой, когда воздух сухой и холодный, коже понадобится дополнительное увлажнение. Летом подойдут легкие средства, которые не будут утяжелять.

Важно постоянно адаптировать свой уход за кожей не только к потребностям, но и к времени года.

 

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