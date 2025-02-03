Сделайте это перед использованием новых средств для лица и кожа скажет вам "спасибо"

Как проверить средство

Иногда ингредиент в средстве может вызвать аллергический контактный дерматит, который может привести к покраснению кожи, зуду и отеку.

К счастью, испытание средств для ухода за кожей сначала на нескольких небольших участках кожи может помочь избежать этого.

Чтобы проверить средство, стоит выполнить следующие шаги:

Нанесите средство на участок дважды в день в течение семи-десяти дней. Выберите место на коже, где продукт не будет растираться или смываться, например, нижнюю сторону руки или сгиб локтя

Выберите место на коже, где продукт не будет растираться или смываться, например, нижнюю сторону руки или сгиб локтя Оставьте продукт на коже. Если вы тестируете средство, которое обычно смываете, например умывалку, то держите его на коже 5 минут или столько, сколько указано в инструкции

Если вы тестируете средство, которое обычно смываете, например умывалку, то держите его на коже 5 минут или столько, сколько указано в инструкции Ретинол и гликолевая кислота могут раздражать кожу . Это нормальный временный эффект

. Это нормальный временный эффект При аллергии смойте средство как можно скорее и не используйте его снова. При необходимости нанесите вазелин, чтобы улучшить состояние кожи

После того, как причина обнаружена, важно ее избежать. Например, если запах в средствах вызывает реакцию кожи, выбирайте продукты с пометкой "без запаха".

Что учесть при выборе средств

Тип кожи

Первый фактор, на который надо обратить внимание - это тип кожи. В зависимости от того, жирная кожа, сухая, склонная к акне, комбинированная или чувствительная, понадобятся разные ингредиенты для ухода за лицом.

Например, если у тебя сухая кожа, то стоит искать увлажняющую и питательную косметику, которая поможет восстановить водный баланс кожи.

Проблемы кожи

Есть множество продуктов, которые могут улучшить внешний вид и состояние кожи. Например, при акне нужны противовоспалительные компоненты в составе косметики, для кожи с гиперпигментацией стоит выбирать осветляющие средства.

Возраст

Возраст также играет важную роль в выборе косметики. Кожа меняется со временем, и ее потребности могут меняться. Женщинам со зрелой кожей стоит искать средства, которые помогут уменьшить уже имеющиеся морщины и повысить упругость кожи.

Время года

Зимой, когда воздух сухой и холодный, коже понадобится дополнительное увлажнение. Летом подойдут легкие средства, которые не будут утяжелять.

Важно постоянно адаптировать свой уход за кожей не только к потребностям, но и к времени года.