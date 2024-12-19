Ця помилка може призвести до подразнення шкіри обличчя та навіть спровокувати акне

Пензлі для макіяжу потребують постійного очищення та догляду. Якщо цього не робити, то це може призвести висипів на обличчі та навіть акне.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie .

Чому потрібно регулярно мити пензлі

Брудний пензлик для макіяжу може містити в собі набагато більше, ніж просто залишки продукту. Вони є сприятливим середовищем для розмноження бактерій.

Все може початись від звичайної шкірної флори і закінчуючи кишковою паличною і навіть грибками, які можуть потрапити на пензлі для макіяжу та швидко збільшитись.

Ці мікроби дуже легко можуть розмножуватися на пензликах, особливо якщо вони зберігаються у вологому середовищі або часто використовуються без очищення.

Проблеми зі шкірою, спричинені брудними пензликами для макіяжу

Акне

Перенесення бактерій, жиру та інших забруднень із брудних пензликів для макіяжу сприяє закупорці пор і сальних проток, посилюючи запальні процеси, що призводять до появи прищів.

Комбінація жиру, мертвих клітин шкіри та бактерій на пензлях створює ідеальне середовище для розмноження бактерій, що викликають акне.

Загальне подразнення

Окрім прищів, брудні пензлики можуть сильно подразнити шкіру. Все тому, що сальні залози, розташовані вздовж волосяних фолікулів по всій шкірі, виділяють шкірне сало як захисний бар’єр для зволоження шкіри.

Однак, брудні пензлі для макіяжу переривають цей процес секреції шкірного сала, блокуючи сальні протоки, викликаючи запалення та пошкоджуючи колір обличчя.

Як часто потрібно чистити пензлі

Дерматолог Ханна Копельман розповіла, що п ензлики для макіяжу слід чистити раз на тиждень. Регулярне чищення має ключове значення для запобігання проблемам зі шкірою.

"Коли мої пацієнти тримають пензлі в чистоті, вони кажуть, що їхній макіяж наноситься більш рівномірно та гладко, що значно змінює загальний вигляд", - додала вона.

Очищення також подовжить їх термін служби. Це зберігає щетину м’якою та гнучкою, що є вирішальним для правильного нанесення макіяж.

Якщо не чистити їх належним чином або неправильно висушувати, то через це спотворюється щетина, що може вплинути на їх ефективність