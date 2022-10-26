Ось що потрібно зробити з холодильником, щоб він не "з'їдав" електроенергію

Холодильник — один із найенергоємніших приладів у будинку, тому, якщо він працюватиме ефективно, він принесе користь як вашому гаманцю, так і навколишньому середовищу.

Як зробити так, щоб холодильник працював економно

Розташування холодильника може вплинути на роботу.

В ідеалі він повинен знаходитися якнайдалі від джерел тепла, таких як печі та батареї, а також від прямих сонячних променів. Перевірте, щоб з боків, ззаду та зверху залишалося не менше п'яти сантиметрів вільного простору для вентиляції, тому що без повітряного зазору холодильник не зможе віддавати тепло від компресора.

Своєю чергою це може призвести до того, що холодильник нагріватиметься і працюватиме старанніше і довше, щоб зберегти продукти в безпеці.

Температура

Цифри на шкалі температури холодильника вказують потужність холодоагенту. Чим вище число, тим холодніше підтримуватиметься всередині. Якщо термостат встановлений від одного до п'яти, встановлення його на п'ять зробить ваш холодильник найхолоднішим.

Але вибрана температура може не збігатися з тим, що ви отримуєте. Ідеальна температура знаходиться десь між 2,2 та 3,3 градуса Цельсія. Якщо термометр знаходиться в нижній частині діапазону, трохи підштовхніть шкалу температури вашого приладу і це призведе до помітної економії енергії.

Тримайте двері холодильника завжди зачиненими

Якщо залишити дверцята відчиненими, все холодне повітря вийде назовні, а тепле повітря потрапить усередину, тому приладу доведеться працювати вдвічі активніше, щоб знову охолонути.

Не ставте гарячу їжу в холодильник



Гаряча їжа в холодильнику підвищує температуру повітря всередині, тому, природно, приладу доводиться докладати зусиль, щоб знизити температуру. Дайте залишкам їжі охолонути, перш ніж поставити їх у холодильник.

Тримайте холодильник повним



У більш повному холодильнику менше повітря для охолодження, тому він не працюватиме дуже активно. Предмети, що зберігаються всередині, також можуть охолоджувати один одного.

В ідеалі холодильник має бути заповнений на дві третини. Якщо він занадто великий і ви не можете заповнити його, поставте в нього глеки з водою.

Не варто забивати холодильник повністю, для ефективної роботи холодильника необхідний хороший потік повітря.