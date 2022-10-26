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Жителям Києва включають опалення: скільки платитимемо

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Київ, Середа 26 жовтня 2022 09:22
Жителям Києва включають опалення: скільки платитимемо Фото: Українцям вмикають поступово опалення (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мешканцям Києва поступово почали включати опалення для того, щоб вони не використовували для обігріву квартир електрообігрівачі. Після масового ракетного обстрілу росіян серйозно постраждали 40% енергетичних об'єктів країни і людей просять економити електроенергію.

У матеріалі Styler читайте, скільки українці платитимуть за опалення житла.

Які тарифи на опалення будуть у Києві

Нагадаємо, що тарифи на тепло та гарячу воду для мешканців та гостей столиці залишаться на колишньому рівні.

Нижче наводимо чинні тарифи на тепло у столиці.

Опаленням займаються ті ж комунальні підприємства, які постачають у будинки гарячу воду.

Тільки вимір відбувається у гігакалоріях (це одиниця виміру теплової енергії). Кількість енергії, необхідне підігріву одного кубометра води, становить приблизно 0,055 Гкал.

Тариф на опалення від ТОВ "Євро-Реконструкція" складає 1408,27 грн/Гкал;

від Київтеплоенерго – 1654, 41 грн/Гкал;

Для тих киян, хто не має лічильника – 38,50 за м2;

Які будуть витрати на комуналку

У сезоні 2022-2023 в Україні не підніматимуть тарифи на комунальні послуги. Це стосується всього, окрім газу.

Де не включать опалення взимку

Найскладнішим опалювальний сезон буде на тимчасово окупованих Росією областях. Там дуже серйозно постраждала інфраструктура. Тому в окупованих населених пунктах Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей тепла взимку може не бути.

Нагадаємо, що Вітренко попередив українців про "найважчу зиму в історії".

До речі, українцям дали поради, як утеплити будинок без обігрівача.

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Опалювальный сезон