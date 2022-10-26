Вот что нужно сделать с холодильником, чтобы он не "съедал" электроэнергию

Холодильник — один из самых энергоемких приборов в доме, поэтому, если он будет работать эффективно, он принесет пользу как вашему кошельку, так и окружающей среде.

Как сделать так, чтобы холодильник работал экономно

Местоположение холодильника может повлиять на его работу.

В идеале он должен находиться как можно дальше от источников тепла, таких как печи и батареи, а также от прямых солнечных лучей. Проверьте, чтобы по бокам, сзади и сверху оставалось не менее пяти сантиметров свободного пространства для вентиляции, потому что без воздушного зазора холодильник не сможет отдавать тепло от компрессора.

В свою очередь это может привести к тому, что холодильник будет нагреваться и работать усерднее и дольше, чтобы сохранить продукты в безопасности.

Температура

Цифры на шкале температуры холодильника указывают мощность хладагента. Чем выше число, тем холоднее будет поддерживаться внутри. Если термостат установлен от одного до пяти, установка его на пять сделает ваш холодильник самым холодным.

Но выбранная температура может не совпадать с той, которую вы получаете. Идеальная температура находится где-то между 2,2 и 3,3 градуса Цельсия. Если термометр находится в нижней части диапазона, "немного подтолкните шкалу температуры вашего прибора" и это приведет к заметной экономии энергии.

Держите дверь холодильника всегда закрытой

Если оставить дверцу открытой, весь холодный воздух выйдет наружу, а теплый воздух попадет внутрь, поэтому прибору придется работать вдвое активнее, чтобы снова остыть.

Не ставьте горячую еду в холодильник



Помещение горячей пищи в холодильник повышает температуру воздуха внутри, поэтому, естественно, прибору приходится прилагать усилия, чтобы понизить температуру. Дайте остаткам пищи остыть, прежде чем поставить их в холодильник.

Держите холодильник полным



В более полном холодильнике меньше воздуха для охлаждения, поэтому он не будет работать очень активно. Предметы, хранящиеся внутри, также могут охлаждать друг друга.

В идеале холодильник должен быть заполнен на две трети. Если он слишком большой и вы не можете его заполнить, поставьте в него кувшины с водой.

При этом не стоит забивать холодильник полностью, для эффективной работы холодильника необходим хороший поток воздуха.