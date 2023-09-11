Вот что нужно сделать с автомобилем в начале осени: многие водители об этом забывают

Современные автомобилисты уже почти не обращают внимание на пору года. И фактически, единственное, что делают обязательно по сезону - это меняют колеса. Обслуживание железного друга сводится к своевременной поездке на автосервис, замене масла и мойке, если машина сильно загрязнилась.

Однако есть подготовка авто к осеннему сезону, которой пренебрегать не стоит. Что рекомендуют опытные автомобилисты - читайте ниже.

Загляните под машину

Пока на улице еще сухо и дно вашей машины не обросло грязью, проверьте состояние пыльников. Это можно сделать самостоятельно или заехать на смотровую яму.

Дело в том, что даже негерметичные пыльники шарниров равных угловых скоростей, шаровых опор или рулевых наконечников обычно частично препятствуют загрязнению в дождливую осеннюю погоду.

Вода с грязью быстро проникает через трещины в резиновых чехлах, и шарниры могут выйти из строя. Поэтому при малейшем подозрении на плохое состояние пыльника - замените его.

Измерьте температуру

Система охлаждения должна быть исправной в любую погоду. Обычно неисправности начинают вылезать после наступления первых холодов.

К примеру, если клапан термостата неплотно закрывается, то авто летом прогреется быстро. А в холода время прогрева будет увеличиваться, а вместе с тем - вырастет расход топлива.

Проблемы с термостатом могут существенно снизить комфортное передвижение в холода, так как система отопления салона тоже будет работать не так, как нужно.

Очистка стекла

Лето было жарким, дождей немного, а значит дворники могли сильно деформироваться. Осенью они вам будут нужны в рабочем состоянии и значительно чаще, чем летом.

Поэтому стоит приобрести хорошие дворники. При этом необязательно выбирать очень дорогие, бюджетные и качественные - далеко не всегда хуже.

Купите новый омыватель для стекла, с содержанием спирта. До наступления сильных морозов и снегопадов вам вполне хватит с этикеткой "до -10 градусов".

Уберите листья

Не забывайте убирать листья, которые скапливаются под капотом. В сентябре их обычно еще не очень много, а вот в октябре их количество существенно увеличивается. Более того - они накапливаются в коробе притока воздуха.

А значит, почти в каждом авто осенью прелые листья и обломки веток можно обнаружить в моторном отсеке. И если вовремя их оттуда не убрать, то получите перегной, через который будет проходить воздух, который мы дышим в салоне.

В коробе под ветровым стеклом накапливаются просто килограммы грязи и мусора. И в осенне-зимний период это будет вызывать запотевание ветрового стекла.

Проверьте аккумулятор

Обязательно после жаркого сезона проверьте уровень электролитов в банках - это касается тех, у кого обслуживается батарея (сверху пробки под большую крестовую отвертку). Если электролитов мало, долейте дистиллированную воду.

Проверьте напряжение на клеммах АКБ. Если оно ниже 12,5 В и вашей батарее уже 4-5 лет, то стоит подумать о покупке нового аккумулятора. К зиме они станут дороже, а ваш старый может еще одну зиму не протянуть.

Ставить сразу не обязательно, можно использовать старый. Помните, что батарею нужно хранить в заряженном состоянии и желательно в холоде. Саморазрядка при низких температурах будет значительно ниже.