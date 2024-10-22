Ось що потрібно з'їсти перед сном, щоб не хропіти

Включення в раціон деяких продуктів може прибрати хропіння. Це важливо, коли ви не можете через це висипатись.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live.
Ложка меду має не тільки солодкий смак, а ще й протизапальні та антимікробні властивості, які можуть допомогти зменшити хропіння.
Мед може заспокоїти та зменшити роздратування і запалення горла. Тоді дихальні шляхи залишаються більш відкритими, що зменшує ймовірність хропіння.
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