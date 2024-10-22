Ось що потрібно з'їсти перед сном, щоб не хропіти

Що з'їсти перед сном, щоб уникнути хропіння

Ложка меду має не тільки солодкий смак, а ще й протизапальні та антимікробні властивості, які можуть допомогти зменшити хропіння.

Мед може заспокоїти та зменшити роздратування і запалення горла. Тоді дихальні шляхи залишаються більш відкритими, що зменшує ймовірність хропіння.