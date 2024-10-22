Вот что нужно съесть перед сном, чтобы не храпеть

Что съесть перед сном, чтобы избежать храпа

Ложка меда имеет не только сладкий вкус, но и противовоспалительные и антимикробные свойства, которые могут помочь уменьшить храп.

Мед может успокоить и уменьшить раздражение и воспаление горла. Тогда дыхательные пути остаются более открытыми, что уменьшает вероятность храпа.