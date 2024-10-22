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Вот что нужно съесть перед сном, чтобы не храпеть

Какие продукты помогут избежать храпа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Включение в рацион некоторых продуктов может убрать храп. Это важно, когда вы не можете из-за этого высыпаться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.

Что съесть перед сном, чтобы избежать храпа

Ложка меда имеет не только сладкий вкус, но и противовоспалительные и антимикробные свойства, которые могут помочь уменьшить храп.

Мед может успокоить и уменьшить раздражение и воспаление горла. Тогда дыхательные пути остаются более открытыми, что уменьшает вероятность храпа.

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