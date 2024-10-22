Ось що потрібно з'їсти перед сном, щоб не хропіти

Включення в раціон деяких продуктів може прибрати хропіння. Це важливо, коли ви не можете через це висипатись.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live .

Що з'їсти перед сном, щоб уникнути хропіння

Ложка меду має не тільки солодкий смак, а ще й протизапальні та антимікробні властивості, які можуть допомогти зменшити хропіння.

Мед може заспокоїти та зменшити роздратування і запалення горла. Тоді дихальні шляхи залишаються більш відкритими, що зменшує ймовірність хропіння.

Його протизапальні та антимікробні властивості також можуть допомогти очистити дихальні шляхи, що призведе до зменшення набряку в горлі. До того ж можна спробувати ложку меду змішати його з чашкою гарячої води, ромашковим або імбирним чаєм після вечері та перед сном.

Інші переваги меду для здоров’я включають те, що він є багатим джерелом антиоксидантів, діє як засіб, що пригнічує кашель, лікує біль у горлі, опіки та загоює рани. Він також допомагає знизити артеріальний тиск і зміцнює імунну систему.

Мед, насичений потужними антиоксидантами, відомими як поліфеноли, може підвищити рівень антиоксидантів у крові, якщо споживати його в помірних кількостях.

Також ефірні олії, такі як евкаліпт і м’ята можуть допомогти очистити носові проходи.

Включення у раціон протизапальних продуктів, таких як куркума або продукти, багаті омега-3, наприклад лосось, може допомогти зменшити запалення горла та потенційно зменшити хропіння.

Що викликає хропіння

Є кілька причин, які викликають хропіння, серед яких:

надмірна вага або ожиріння

вагітність

алергія

астма

застуда

деформації носа, такі як викривлення перегородки

вживання алкоголю

куріння

положення для сну (сон на спині)

Інші способи природного зменшення хропіння

Подумайте про використання додаткових подушок, щоб досягти зручного положення, яке полегшує дихання.

Уникайте перед сном алкоголю та заспокійливих засобів. Це може допомогти розслабити м’язи горла та зменшити ймовірність хропіння.

Нестача рідини може спричинити загустіння слизу в горлі, що збільшує ймовірність хропіння.