Вот что нужно съесть перед сном, чтобы не храпеть
Включение в рацион некоторых продуктов может убрать храп. Это важно, когда вы не можете из-за этого высыпаться.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.
Что съесть перед сном, чтобы избежать храпа
Ложка меда имеет не только сладкий вкус, но и противовоспалительные и антимикробные свойства, которые могут помочь уменьшить храп.
Мед может успокоить и уменьшить раздражение и воспаление горла. Тогда дыхательные пути остаются более открытыми, что уменьшает вероятность храпа.
Его противовоспалительные и антимикробные свойства могут помочь очистить дыхательные пути, что приведет к уменьшению отека в горле. К тому же можно попробовать ложку меда смешать с чашкой горячей воды, ромашковым или имбирным чаем после ужина и перед сном.
Другие преимущества меда для здоровья включают то, что он является богатым источником антиоксидантов, действует как средство подавляющее кашель, лечит боль в горле, ожоги и заживляет раны. Он также помогает снизить артериальное давление и укрепляет иммунную систему.
Мед, насыщенный мощными антиоксидантами, известными как полифенолы, может повысить уровень антиоксидантов в крови, если употреблять его в умеренных количествах.
Также эфирные масла, такие как эвкалипт и мята, могут помочь очистить носовые проходы.
Включение в рацион противовоспалительных продуктов, таких как куркума или продукты, богатые омега-3, например лосось, может помочь снизить воспаление горла и потенциально уменьшить храп.
Что вызывает храп
Есть несколько причин, вызывающих храп, среди которых:
- избыточный вес или ожирение
- беременность
- аллергия
- астма
- простуда
- деформации носа, такие как искривление перегородки
- употребление алкоголя
- курение
- положение для сна (сон на спине)
Другие способы естественного уменьшения храпа
Подумайте об использовании дополнительных подушек, чтобы добиться удобного положения, облегчающего дыхание.
Избегайте алкоголя и успокаивающих средств перед сном. Это может помочь расслабить мышцы горла и уменьшить вероятность храпа.
Недостаток жидкости может привести к загустению слизи в горле, что увеличивает вероятность храпа.
Поддерживайте здоровый вес: лишние килограммы, особенно вокруг шеи, могут оказать давление на дыхательные пути и привести к храпу.
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