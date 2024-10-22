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Вот что нужно съесть перед сном, чтобы не храпеть

Вторник 22 октября 2024 14:33
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Вот что нужно съесть перед сном, чтобы не храпеть Какие продукты помогут избежать храпа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Включение в рацион некоторых продуктов может убрать храп. Это важно, когда вы не можете из-за этого высыпаться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.

Что съесть перед сном, чтобы избежать храпа

Ложка меда имеет не только сладкий вкус, но и противовоспалительные и антимикробные свойства, которые могут помочь уменьшить храп.

Мед может успокоить и уменьшить раздражение и воспаление горла. Тогда дыхательные пути остаются более открытыми, что уменьшает вероятность храпа.

Его противовоспалительные и антимикробные свойства могут помочь очистить дыхательные пути, что приведет к уменьшению отека в горле. К тому же можно попробовать ложку меда смешать с чашкой горячей воды, ромашковым или имбирным чаем после ужина и перед сном.

Другие преимущества меда для здоровья включают то, что он является богатым источником антиоксидантов, действует как средство подавляющее кашель, лечит боль в горле, ожоги и заживляет раны. Он также помогает снизить артериальное давление и укрепляет иммунную систему.

Мед, насыщенный мощными антиоксидантами, известными как полифенолы, может повысить уровень антиоксидантов в крови, если употреблять его в умеренных количествах.

Также эфирные масла, такие как эвкалипт и мята, могут помочь очистить носовые проходы.

Включение в рацион противовоспалительных продуктов, таких как куркума или продукты, богатые омега-3, например лосось, может помочь снизить воспаление горла и потенциально уменьшить храп.

Что вызывает храп

Есть несколько причин, вызывающих храп, среди которых:

  • избыточный вес или ожирение
  • беременность
  • аллергия
  • астма
  • простуда
  • деформации носа, такие как искривление перегородки
  • употребление алкоголя
  • курение
  • положение для сна (сон на спине)

Другие способы естественного уменьшения храпа

Подумайте об использовании дополнительных подушек, чтобы добиться удобного положения, облегчающего дыхание.

Избегайте алкоголя и успокаивающих средств перед сном. Это может помочь расслабить мышцы горла и уменьшить вероятность храпа.

Недостаток жидкости может привести к загустению слизи в горле, что увеличивает вероятность храпа.

Поддерживайте здоровый вес: лишние килограммы, особенно вокруг шеи, могут оказать давление на дыхательные пути и привести к храпу.

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