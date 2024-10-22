Вот что нужно съесть перед сном, чтобы не храпеть

Включение в рацион некоторых продуктов может убрать храп. Это важно, когда вы не можете из-за этого высыпаться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live .

Что съесть перед сном, чтобы избежать храпа

Ложка меда имеет не только сладкий вкус, но и противовоспалительные и антимикробные свойства, которые могут помочь уменьшить храп.

Мед может успокоить и уменьшить раздражение и воспаление горла. Тогда дыхательные пути остаются более открытыми, что уменьшает вероятность храпа.

Его противовоспалительные и антимикробные свойства могут помочь очистить дыхательные пути, что приведет к уменьшению отека в горле. К тому же можно попробовать ложку меда смешать с чашкой горячей воды, ромашковым или имбирным чаем после ужина и перед сном.

Другие преимущества меда для здоровья включают то, что он является богатым источником антиоксидантов, действует как средство подавляющее кашель, лечит боль в горле, ожоги и заживляет раны. Он также помогает снизить артериальное давление и укрепляет иммунную систему.

Мед, насыщенный мощными антиоксидантами, известными как полифенолы, может повысить уровень антиоксидантов в крови, если употреблять его в умеренных количествах.

Также эфирные масла, такие как эвкалипт и мята, могут помочь очистить носовые проходы.

Включение в рацион противовоспалительных продуктов, таких как куркума или продукты, богатые омега-3, например лосось, может помочь снизить воспаление горла и потенциально уменьшить храп.

Что вызывает храп

Есть несколько причин, вызывающих храп, среди которых:

избыточный вес или ожирение

беременность

аллергия

астма

простуда

деформации носа, такие как искривление перегородки

употребление алкоголя

курение

положение для сна (сон на спине)

Другие способы естественного уменьшения храпа

Подумайте об использовании дополнительных подушек, чтобы добиться удобного положения, облегчающего дыхание.

Избегайте алкоголя и успокаивающих средств перед сном. Это может помочь расслабить мышцы горла и уменьшить вероятность храпа.

Недостаток жидкости может привести к загустению слизи в горле, что увеличивает вероятность храпа.