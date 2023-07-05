Ось що потрібно їсти, щоб покращити стан волосся, зір та уникнути стресу

Покращує стан волосся

У кукурудзі міститься багато вітамінів групи B, Е, А, РР, які дуже корисні для жінок, позитивно впливають на стан волосся та шкіри. Також допомагають впоратися з депресією.

Заряд важливих мінералів

Кукурудза містить калій, який допомагає знизити рівень артеріального тиску, зміцнити кістки та запобігати утворенню каменів у нирках.

Підтримка здоров’я нервової системи

Організм забезпечується комбінацією вітаміну В6 і магнію, які є в кукурудзі, особливо у молодій.

Покращується зір

У кукурудзі містяться сполуки лютеїн та зеаксантин, які надають їй насичений колір і мають вирішальне значення для здоров'я очей та зору. Зокрема, сполуки допомагають при вікових проблемах, таких як катаракта.

Попкорн насичує організм

У попкорні міститься високий вміст клітковини та мало калорій. Це низькокалорійна закуска, яка надовго дає відчуття ситості.

Чи зберігається користь під час варіння

Найчастіше вживання кукурудзи відбувається в вареному вигляді, але при термічній обробці багато корисних речовин руйнуються, тому в підсумку виходить менш корисна страва.

У вареному продукті в повному складі зберігаються білки, оболонка зерен, а також вітаміни групи B, що позитивно позначається на обміні речовин, омолодженні організму, а також на позбавленні від нервового розладу, стресів і депресивного стану.

Кому не можна їсти

Людям із зайвою вагою варто відмовитися від частого вживання цих ласощів. Також не рекомендується їсти кукурудзу людям з виразкою шлунка, при поганому згортанні крові та схильності до алергічних реакцій.