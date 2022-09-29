Ось що раз в місяць потрібно робити з посудомийною машиною: буде працювати значно краще

Щоб підтримувати посудомийну машину в хорошому робочому стані, важливо регулярно проводити ретельне очищення. Це допоможе не тільки усунути жир, неприємні запахи та залишки продуктів, які накопичуються на внутрішніх стінках приладу, але й підтримує посуд в ідеальному стані.

Що потрібно зробити

Всупереч поширеній думці, посудомийна машина не миється сама. Так само як холодильник або витяжка, посудомийна машина потребує чищення не рідше одного разу на місяць. Щоб зробити це без особливих зусиль, знадобиться лише миска та кілька натуральних інгредієнтів.

Допоможе білий оцет

Білий оцет має миючі та дезінфікуючі властивості. Завдяки вмісту оцтової кислоти він може ефективно боротися з накипом, який прилипає до стінок машини.

Для тако способу потрібно налити 250 мл білого оцту в миску і поставити її на верхній ящик приладу. Можна додати кілька крапель ефірної олії лимона або м’яти, щоб замаскувати запах оцту та створити приємний аромат у машині.

Потім запустіть порожній цикл миття, встановивши найвищу температуру. Після завершення посипте дно машини 3 столовими ложками харчової соди, а потім запустіть другий цикл при високій температурі, але встановивши менший час (приблизно 15 хвилин). Потім відкрийте посудомийну машину і спостерігайте за результатом.

Як доглядати за посудомийною машиною

Промийте посуд перед тим, як класти його у машину

Рекомендується вимивати залишки їжі з тарілок, мисок або інших місткостей перед тим, як поставити їх у машину. Якщо ви не плануєте відразу запускати цикл миття, то краще спочатку промити їх у раковині. Наклейки на новому посуду також слід знімати, щоб не забити фільтр.

Не забудьте помити дверцята машини

Після ретельного очищення внутрішньої частини посудомийної машини не забудьте почистити дверцята. Насправді бруд, залишки їжі та сліди цвілі можуть накопичуватися на з’єднаннях і з часом залишати стійкі сліди.

Бажано протерти поверхню дверцят рідиною для миття посуду на вологій тканині з мікрофібри. Можна нанести цей же засіб на м’яку зубну щітку.

Очистіть фільтр

Фільтр є обов’язковим компонентом посудомийної машини. Завдяки йому посуд блискучий та чистий.

Як тільки ви помітите видимі частинки їжі на фільтрі, погіршення ефективності очищення або бруд на посуді, то потрібно негайно діяти. Для цього вийміть фільтр, дотримуючись інструкції виробника.

Промийте його під гарячою водою, а потім за допомогою м’якої щітки потріть сітку фільтра, щоб видалити сліди жиру та частинки, які можуть застрягти всередині. Промийте чистою водою, а потім поставте його на місце.