Вот что раз в месяц нужно делать с посудомоечной машиной: будет работать гораздо лучше

Чтобы поддерживать посудомоечную машину в хорошем рабочем состоянии, важно регулярно проводить тщательную очистку. Это поможет не только устранить жир, неприятные запахи и остатки продуктов, которые накапливаются на внутренних стенках прибора, но и поддерживают посуду в идеальном состоянии.

Что нужно сделать

Вопреки расхожему мнению, посудомоечная машина не моется сама. Так же как холодильник или вытяжка, посудомоечная машина требует чистки не реже одного раза в месяц. Чтобы сделать это без особого труда, понадобится только миска и несколько натуральных ингредиентов.

Поможет белый уксус

Белый уксус обладает моющими и дезинфицирующими свойствами. Благодаря содержанию уксусной кислоты он может эффективно бороться с накипью, которая прилипает к стенкам машины.

Для такого способа нужно налить 250 мл белого уксуса в миску и поставить ее на верхний ящик прибора. Можно добавить несколько капель эфирного масла лимона или мяты, чтобы замаскировать уксусный запах и создать приятный аромат в машине.

Затем запустите пустой цикл мойки, установив самую высокую температуру. После завершения посыпьте дно машины 3 столовыми ложками пищевой соды, затем запустите второй цикл при высокой температуре, но установив меньшее время (примерно 15 минут). Затем откройте посудомоечную машину и наблюдайте за результатом.

Как ухаживать за посудомоечной машиной

Промойте посуду перед тем, как класть ее в машину

Рекомендуется вымывать остатки пищи из тарелок, мисок или других емкостей, прежде чем поставить их в машину. Если вы не планируете сразу запускать цикл мойки, лучше сначала промыть их в раковине. Наклейки на новой посуде также следует снимать, чтобы не забить фильтр.

Не забудьте помыть дверцу машины

После тщательной очистки внутренней части посудомоечной машины не забудьте почистить дверцу. На самом деле грязь, остатки пищи и следы плесени могут скапливаться на соединениях и со временем оставлять стойкие следы.

Желательно протереть поверхность дверцы жидкостью для мытья посуды на влажной ткани из микрофибры. Можно нанести это средство на мягкую зубную щетку.

Очистите фильтр

Фильтр является обязательным компонентом посудомоечной машины. Благодаря ему посуда блестящая и чистая.

Как только вы заметите видимые частицы пищи на фильтре, ухудшение эффективности очищения или грязь на посуде, то нужно немедленно действовать. Для этого извлеките фильтр, следуя инструкции производителя.

Промойте его под горячей водой, затем с помощью мягкой щетки потрите сетку фильтра, чтобы удалить следы жира и частицы, которые могут застрять внутри. Промойте чистой водой, затем поставьте его на место.