Об этих функциях посудомоечной машины вы еще не знали: может очистить что угодно

Для многих людей посудомоечная машина остается одним из основных элементов кухонного оборудования. Большинство не знает, что она предназначена не только для мытья посуды и столовых приборов. Как оказалось, посудомоечная машина абсолютно универсальна.

Скрытые функции посудомоечной машины

Чистка расчесок

Обычно люди пренебрегают чисткой расчесок, поэтому у них заводится очень много бактерий. Между отмершими волосами, перхотью и остатками кожного сала присутствует грязь. Недостаточно просто убрать все волосы, важно регулярно ее мыть и дезинфицировать.

Перед тем, как положить расческу в посудомоечную машину, нужно удалить волосы и включить машинку. Важно, что этот трюк безопасен лишь для синтетических расчесок, ведь есть риск повредить деревянные.

Стирка

В некоторых случаях посудомоечная машина также может заменить стиральную. Этот кухонный прибор отлично справится с загрязнениями, например, на вашей бейсболке.

Нужно поместить бейсболку на верхнюю полку посудомоечной машины. В отделение для моющего средства насыпьте порошок. Далее запустить холодную мойку и выбрать сушку желательно при низкой температуре. В результате бейсболка будет чистой.

Детские игрушки и аксессуары для домашних животных

Пластмассовые игрушки, куклы, аксессуары для животных - все эти предметы являются благоприятной средой для размножения микробов и бактерий. Ими слишком часто пренебрегают, поэтому важно их время от времени чистить.

В сетчатый мешочек можно положить детские пустышки и кольца для прорезывания зубов. Короткая программа стирки вполне подойдет, чтобы удалить всю грязь. Однако помните, что кожаные предметы никогда нельзя класть в посудомоечную машину.

Важно, чтобы должным образом продезинфицировать все игрушки и аксессуары, желательно положить их в верхнюю корзину посудомоечной машины и запустить короткий цикл мытья при высокой температуре.

Дезинфекция губок для стирки

Губки домохозяйки используют каждый день, чтобы почистить пригоревшую сковороду, протереть кухонную столешницу или плиту. Ежедневное использование быстро заканчивается тем, что они загрязняются. Они часто поражаются бактериями и неприятными запахами, которые важно чистить не реже двух раз в неделю. Это можно быстро удалить с помощью посудомоечной машины.

Нужно поместить губки и мочалки непосредственно в посудомоечную машину, желательно в корзину для столовых приборов. Запустите обычный цикл, и эти инструменты будут тщательно вымыты и очищены от любой грязи.