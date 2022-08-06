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Эксперты рассказали, что нельзя мыть в посудомоечной машине: эту ошибку делают все

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Суббота 06 августа 2022 18:35
Эксперты рассказали, что нельзя мыть в посудомоечной машине: эту ошибку делают все Что нельзя класть в посудомоечную машину (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Посудомоечные машины есть во многих домах. Этот бытовой прибор облегчает повседневную жизнь и экономит время, особенно если большая семья. Однако, если не пользоваться им правильно, то он может повредиться. К тому же не всю посуду можно класть в такую машинку.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Посудомоечная машина чрезвычайно полезна, ведь она облегчает жизнь домохозяйкам. Но некоторые предметы все равно нужно мыть вручную, потому что может повредиться как посуда, так и прибор.

Какую посуду запрещено класть

Деревянная и бамбуковая посуда

Дерево и бамбук очень нежные материалы. Горячая вода и сильное моющее средство снимут защитный слой масла с деревянных ложек или лопаток. Также на такой посуде могут возникнуть трещины. Поэтому такую посуду лучше всего мыть вручную.

Кухонные ножи

Кухонные ножи специалисты рекомендуют мыть вручную. Такие столовые приборы не выдерживают влажность, тепло и моющее средство. В результате сталь может обесцветиться, а лезвия - откалываться.

Поэтому точить их нужно будет в два раза чаще.

Чугунная посуда

Чугунные кастрюли и сковородки могут быстро поржаветь и испортиться, если поставить их в посудомоечную машину.

Алюминиевая или медная посуда

Алюминий и медь легко окисляются, поэтому если мыть такую посуду в машинке, то могут появиться коричневые пятна и трещины.

Керамическая или глиняная посуда

Такая посуда всегда покрыта лаком с обеих сторон, поэтому он может разрушиться. После того, как защитный слой разрушится, болезнетворные микроорганизмы очень легко проникнуть в посуду, особенно если мы подвергаем их воздействию высоких температур и влажной среды.

Ранее эксперты рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать с моющим средством.

Также мы писали, как очистить посуду от пригоревшей пищи за считанные минуты.

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