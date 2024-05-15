Вот что нужно добавить в рис, чтобы он не прилипал к кастрюле

Каждый день люди готовят есть, но при варке риса может случиться немало проблем. В частности, он может пригорать ко дну кастрюли.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffingtonpost .

Что сделать с рисом перед варкой

В частности, от промывки зависит, склеятся ли зерна во время приготовления.

Сначала нужно промыть рис несколько раз до прозрачной воды. Это будет означать, что крахмал на рисе хорошо вымылся.

Чтобы рис не прилипал ко дну кастрюли во время приготовления, поможет один доступный фрукт. Речь идет о лимоне.

После того, как вы поставили кастрюлю с рисом на огонь, до закипания добавьте в воду немного лимонного сока - примерно одну столовую ложку. Именно это гарантирует, что после приготовления рис приобретет идеальную пышную консистенцию и не прилипнет.

Кроме того, что зерна не слипнутся, цитрусовые нотки лимона делают рис ярче, а сок улучшает текстуру зерна.

К тому же, существует еще один способ. В частности, перед кипячением в воду можно добавить немного растительного масла (2-3 столовых ложки). Это сделает рис рассыпчатым и приготовленным равномерно.

Какой рис лучше

Нешлифованный рис называют бурым или коричневым. Коричневый рис отличается от белого тем, что его зерно имеет дополнительный верхний слой. Поэтому он содержит несколько больше клетчатки и растительных соединений, таких как флавоноиды, а также минералов и витаминов группы B.

И коричневый, и белый рис не содержат глютена. Белый рис, как правило, довольно нейтральный и мягкий по вкусу, а коричневый имеет более плотную текстуру и ореховые нотки.

Как выбрать качественный рис

Упаковка должна быть герметичной - на ней должна быть информация о производителе, составе продукта и сроке годности.

На вид рисинки должны быть целые, одинакового размера и цвета (если это шлифованный рис).

В упаковке не должен быть мусор и шелуха.

Важно, что желтый оттенок может иметь только пропаренный рис. В других случаях это может свидетельствовать о том, что рис сохраняли неправильно.