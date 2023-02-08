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Ось що обов'язково має бути в аптечці кожної жінки: поради гінеколога

Що обов'язково має бути в аптечці у кожної жінки (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Навіть у короткотривалі подорожі чи відрядження потрібно із собою брати хоча б мінімальну аптечку. Звичайно, що неможливо передбачити, які труднощі зі здоров'ям ймовірно виникнуть у дорозі, але варто з собою мати базовий набір лікарських засобів.

Списком дорожньої аптечки для жінок поділилась гінеколог Ольга Сторчева на своїй сторінці в Instagram.

Що має бути в аптечці кожної жінки

"Коли жінки готуються у відрядження, відпустку чи на вихідні за місто, важлива частина підготовчих клопотів - це збір аптечки. Я підготувала список речей, які, на мою думку, мають бути у кожної", - пише лікар.

Сторчева радить зібрати наступні засоби в підручну аптечку. Важливо періодично її оновлювати або хоча б стежити за терміном придатності ліків.

Контрацепція: бар'єрна (презервативи) або та, якою ви користуєтеся за рекомендацією лікаря. Але якщо ви не у відносинах, то краще завжди мати з собою бар'єрну, оскільки вона захищає не лише від небажаної вагітності, а й від деяких інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Засоби інтимної гігієни під час менструації: складно уявити жінку, яка забуде засоби особистої гігієни, але все ж таки хочеться нагадати, що поїздки, особливо зі зміною клімату, можуть спричинити несподіваний збій циклу. Тому треба підстрахуватися тампонами та прокладками на випадок критичних днів.

Засіб від болю під час менструації: часом менструальний біль може бути настільки сильним, що потрібний знеболювальний засіб. Відмінно підійдуть препарати з ібупрофеном, який не тільки знеболює, але і має жарознижувальний ефект, що може бути необхідно.

"До речі, настільки сильний біль - це зовсім не норма. Якщо ви страждаєте від сильного болю при менструації або від симптомів ПМС, варто звернутися до гінеколога, а не вважати, що "так у всіх", - радить Сторчева.

Також лікарка рекомендує звертатись до гінеколога при порушеннях регулярності менструального циклу: коли його тривалість більше 7 днів. Нормальний цикл розглядається від 24 до 38 днів.

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