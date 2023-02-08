Вот что обязательно должно быть в аптечке каждой женщины: советы гинеколога

Что должно быть в аптечке каждой женщины

"Когда женщины готовятся в командировку, отпуск или на выходные за город, важная часть подготовительных хлопот - это сбор аптечки. Я подготовила список вещей, которые, по моему мнению, должны быть у каждой", - пишет врач.

Сторчевая советует собрать следующие средства в подручную аптечку. Важно периодически ее обновлять или хотя бы следить за сроком годности лекарств.

Контрацепция: барьерная (презервативы) или та, которой вы пользуетесь по рекомендации врача. Но если вы не в отношениях, то лучше всегда иметь с собой барьерную, поскольку она защищает не только от нежелательной беременности, но и от некоторых инфекций, которые передаются половым путем.

Средства интимной гигиены во время менструации: сложно представить женщину, которая забудет средства личной гигиены, но все же хочется напомнить, что поездки, особенно с изменением климата, могут повлечь за собой неожиданный сбой цикла. Поэтому нужно подстраховаться тампонами и прокладками на случай критических дней.

Средство от боли во время менструации: иногда менструальная боль может быть настолько сильной, что требуется обезболивающее средство. Отлично подойдут препараты с ибупрофеном, который не только обезболивает, но и оказывает жаропонижающий эффект, что может быть необходимо.

"Кстати, столь сильная боль - это совсем не норма. Если вы страдаете от сильной боли при менструации или от симптомов ПМС, стоит обратиться к гинекологу, а не считать, что "так у всех", - советует Сторчевая.

Также врач рекомендует обращаться к гинекологу при нарушениях регулярности менструального цикла: когда его продолжительность более 7 дней. Обычный цикл длится от 24 до 38 дней.