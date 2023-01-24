Ось що насправді означає, коли чоловік не дзвонить і не пише

Припиніть його виправдовувати

Часто дівчата будують у своїй фантазії ледь не теорію змови, коли чоловік зникає з радарів. Наприклад, що він так злякався сильних почуттів до вас, мучиться десь там і б'є себе по руці, яка тягнеться до телефону.

Або він сильно зайнятий на роботі, в нього захворіла собака, чи в нього зараз "складний період". Ні - це все нісенітниці.

Чому він перестав дзвонити і писати

Якщо хлопець, чоловік не пише вам і не телефонує, то це тому, що він просто не хоче. В 99,9% випадках причина саме така.

Звичайно, він може бути зайнятий на роботі, гостювати у друзів, сидіти в кав’ярні або деінде. Але пам'ятайте, де б він не був, він завжди знайде хвилину, щоб сказати пару слів, спитати, як у вас справи, або написати щось приємне. Але тільки якщо у нього дійсно є бажання і потреба спілкування з вами.

Не варто шукати йому виправдання та обманювати себе. І нагадувати про себе не варто… Особливо десять разів підряд. Тому що, коли ви дійсно важливі, вас кохають - про вас не забувають!

Важлива порада

Якщо вже так сталося, що він зник з радарів, втіште себе думкою, що так було треба, а коли він побачить вашу байдужість (справжню чи удавану), він може повернутися у ваше життя. Тоді вже тільки вам вирішувати, пускати його туди чи ні.