Вот что на самом деле означает, когда мужчина не звонит и не пишет

Прекратите его оправдывать

Часто девушки строят в своей фантазии чуть ли не теорию заговора, когда мужчина исчезает с радаров. Например, он так испугался сильных чувств к вам, мучается где-то там и бьет себя по руке, которая тянется к телефону.

Или он сильно занят на работе, у него заболела собака, или у него сейчас "сложный период". Нет – это все чушь.

Почему он перестал звонить и писать

Если парень, мужчина не пишет вам и не звонит, то это потому, что он просто не хочет. В 99,9% случаях причина именно такова.

Конечно, он может быть занят на работе, гостить у друзей, сидеть в кафе или где-нибудь еще. Но помните, где бы он ни был, он всегда найдет минуту, чтобы сказать пару слов, спросить, как у вас дела, или написать что-нибудь приятное. Но только если у него действительно есть желание и потребность в общении с вами.

Не стоит искать ему оправдание и обманывать себя. И напоминать о себе не стоит… Особенно десять раз подряд. Потому что, когда вы действительно важны, вас любят – о вас не забывают!

Важный совет

Если уж так случилось, что он исчез с радаров, утешите себя мыслью, что так было нужно, а когда он увидит ваше безразличие (настоящее или притворное), он может вернуться в вашу жизнь. Тогда уж только вам решать, пускать его туда или нет.