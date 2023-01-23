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Ці риси притаманні тільки зрілим і мудрим жінкам: перевірте себе

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Понеділок 23 січня 2023 22:22
Ці риси притаманні тільки зрілим і мудрим жінкам: перевірте себе Які риси притаманні зрілим жінкам (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Зрілість і мудрість для жінки - далеко не синонім віку, походження чи зовнішності. Це питання цілісності, поваги до себе, внутрішнього "Я" та інших рис, які разом утворюють цілісну особистість.

Про це пише Telegram-канал "Краса. Здоров'я. Стосунки".

Зріла жінка – це жінка, яка:

  • Знає свої бажання та вміє бажати
  • Не тримає зла, образ за минуле
  • Вдячна світу за те, що вже має
  • Вміє просити та дякувати за допомогу
  • Вміє відмовляти та говорити "ні" тому, що їй не підходить
  • Вміє пробачати помилки близьких
  • Вміє вибачатися, якщо завдала комусь болю
  • Вміє чекати та відпускати
  • Не перекладає на інших відповідальність за своє життя – у її проблемах не винні чоловік, діти, батьки чи суспільство
  • Не бере на себе провину та відповідальність за чужі життя, не намагається стати для інших богом
  • Вміє робити вибір у своєму житті, щоразу виділяючи головне та відкидаючи зайве
  • Знає, що життя – не мармеладний батончик. Тому вміє проходити кризи гідно

Важлива порада для чоловіків

Якщо вам пощастило бути поряд з такою жінкою - тримайтеся її, адже це справжнє задоволення.

І не лише для чоловіка. Але й насамперед для неї самої.

Раніше ми писали, як роблять мудрі жінки, щоб чоловік завжди був вірним.

Крім того читайте, що насправді треба чоловікам від жінок.

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