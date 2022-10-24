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Ось що не можна робити з одягом в пральній машині: можуть виникнути проблеми

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Понеділок 24 жовтня 2022 12:35
Ось що не можна робити з одягом в пральній машині: можуть виникнути проблеми Чому не можна мокрий одяг залишати в пральній машині (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожен із нас хоч раз лишав випрані речі у пральній машинці на ніч. Це здається на перший погляд дрібницею, проте це може призвести до негативних наслідків.

Про це пише SantePlus.

Після закінчення циклу прання важливо вийняти одяг з барабана пральної машини. Це дозволяє уникнути ряду незручностей, викликаних застійною вологістю.

Чому не можна залишати мокрий одяг

Коли ви залишаєте білизну в пральній машині на тривалий час, то вологість і спека сприяють розвитку цвілі та бактерій. Ось чому ваша білизна неприємно пахне, коли ви виймаєте її з барабана. В цьому випадку доведеться випрати білизну вдруге, щоб зникли запахи вогкості.

Крім того, намагайтеся не використовувати багато миючого засобу, адже надмірна доза прального порошку з часом тільки засмічує пральну машину. Найкраще використовувати натуральний миючі засоби.

Також можна додати трохи харчової соди в пральний порошок, щоб нейтралізувати неприємні запахи в білизні, повернути їй блиск і пом'якшити.

Як довго одяг можна тримати в пральній машині

Якщо ви не можете дістати білизну з барабана після завершення циклу прання, то її можна залишити в машині до 8 годин. Однак, важливо знати, що якщо ви хочете мати свіжу білизну, то ви повинні вивісити свій одяг, щоб висушити.

Щоб мати свіжу білизну, яка випромінює приємний запах, потрібно не лише вийняти одяг із барабана після завершення циклу прання, але й добре висушити його.

Якщо йде дощ, то можна повісити білизну на сушарку всередині будинку. Важливо тримати сушарку біля відкритого вікна, адже це дозволить прискорити час висихання білизни.

Щоб уникнути неприємних запахів на білизні, важливо регулярно обслуговувати пральну машину. Залишки миючих засобів і відкладення накипу також є причиною неприємних запахів, які проникають у білизну. Щоб очистити пральну машину, ви можете налити літр білого оцту в барабан і запустити порожній цикл при 90°C.

Раніше ми повідомляли, де категорично не можна ставити пральну машину.

Також ми писали, як можна використовувати "лаврушку" при пранні в машинці.

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