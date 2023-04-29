Вот что можно посадить вместо бархатцев: 5 красивых альтернатив
Бархатцы - красивые и неприхотливые цветы. Часто их сажают в саду для отпугивания разнообразных насекомых и вредителей. Однако такие цветы можно легко заменить другими.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
Для чего сажают бархатцы
Часто бархатцы используются в декоративных целях. Эти растения сажают для того, чтобы заменить ими культуры, рано отцветающие и теряющие декоративность.
Кроме того, бархатцы оздоровят почву, уничтожат не только огородных вредителей, но и возбудителей грибных болезней.
Цветы бархатцев содержат витамины С, Е, D, поэтому в Грузии их используют как пряность в тушеных мясных или рыбных блюдах.
Чем заменить
Вместо бархатцев на клумбе, в саду или на огороде можно посадить такие цветы:
- Пиретрум;
- Календула;
- Пижмо;
- Петунию;
- Лаванду.
Что нельзя сажать рядом с бархатцами
Часто люди сажают бархатцы рядом с овощными грядками, чтобы отпугивать вредителей. В частности, своеобразный аромат цветов содержит фитонциды, защищающие себя и растения от насекомых.
Если посадить бархатцы рядом с капустой, то они уберегут ее от капустницы. Однако на хороший урожай капусты при таком соседстве рассчитывать не стоит. Дело в том, что вещества, выделяемые этими цветами, будут подавлять развитие капусты.
Также такие цветы нельзя сажать возле редьки, редиса, гороха, фасоли и сои.
Ранее мы сообщали, как бархатцы в огороде помогут защитить урожай.
Также мы писали, как избавиться от жука на картофеле.