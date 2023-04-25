Ось що може статися з авто, якщо заправляти повний бак
Деякі водії на заправках намагаються заповнювати бак авто "до повного", щоб округлити суму за паливо, або з наміром відтягнути час до наступного заїзду на АЗС задля економії часу. Однак подібні звички негативно впливають і на машину, і на гаманець автовласника.
Чому краще відмовитися від такої практики, і не заправляти авто бензином та дизелем по максимуму - читайте у матеріалі нижче.
Витік і пошкодження двигуна
Заливаючи паливний бак, можна перевантажити випарну систему в транспорті, а також збільшується ризик спровокувати небезпечний витік через надлишковий тиск у системі.
Так, у сучасних автомобілях передбачена особлива система, яка не дозволяє парам палива залишати бак і проникати в інші місця. Однак якщо заливати бензин чи дизель до краю, то рідина може виявитися замість бака - в інших місцях авто, що спричиняє всілякі несправності.
Варто враховувати, що переповнення бензобака здатне призвести до потрапляння зрідженого палива у вугільний фільтр, призначений для пари. Це, як наслідок, може вплинути на продуктивність автомобіля, може пошкодити двигун і як наслідок потрібно буде витрачатися на ремонт.
Ризик пожежі
Якщо дорожнє полотно - наче американські гірки, і доводиться їхати вибоїстою дорогою, в заповненій паливом під зав'язку машині воно може витікати з бака через пробку або вентиляційні клапани. Таким чином, дизель або бензин може потрапити на розігріті глушник або елементи гальмівної системи, що здатне призвести до займання.
Розігрів на сонці
У теплу пору року водіям також варто враховувати, що якщо залишити машину, заправлену під зав'язку, на тривалий час на сонці, паливо від нагрівання розширюватиметься і витікатиме з заливної горловини. В результаті істотно підвищується небезпека виникнення пожежі - наприклад, через недопалок.
Тяжче авто - більше витрати палива
Не слід також забувати про просту фізику - чим більше вантажу везе автомобіль, тим більше він витрачає палива відповідно. Так, резонно переглянути вміст багажників, прибравши звідти непотрібні предмети, без яких можна спокійно обійтися під час поїздок.
До речі, перед цим ми розповідали, чому водіям їздити із напівпорожнім баком небезпечно.
А ще називали ряд несподіваних факторів, через які машина "їсть" більше за паливо.
Нагадаємо також, раніше ми пояснювали, в якій каністрі найкраще зберігати бензин.